Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Dipasangkan Lagi dengan Nirina Zubir di Film, Ringgo Agus Rahman: Kombinasi Mematikan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |08:46 WIB
Dipasangkan Lagi dengan Nirina Zubir di Film, Ringgo Agus Rahman: Kombinasi Mematikan
Ringgo Agus Rahman dan Nirina Zubir dipasangkan kembali dalam film Jatuh Cinta Seperti di Film-film. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ringgo Agus Rahman didapuk sebagai pemeran utama di film berjudul Jatuh Cinta Seperti Di Film-film, karya rumah produksi Imajinari.

Film ini cukup berbeda dari film-film pada umumnya, sebab Yandy Laurens sang sutradara memilih menampilkan gambar dengan kombinasi 80% hitam putih dan 20% bewarna.

Bahkan keputusan itu pun sempat membuat sejumlah pemain bingung. Salah satunya Ringgo Agus Rahman.

"Kenapa hitam putih ya padahal gua juga jarang nonton film hitam putih gitu, maksudnya ada beberapa tapi kenapa ini ya," kata Ringgo Agus Rahman saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023).

Namun setelah membaca naskahnya, bapak dua anak ini langsung paham dengan maksud Yandy Laurens mengapa membuat film hitam putih tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152578/nirina_zubir-jgPY_large.jpg
Curhat Nirina Zubir Hadapi Kasus Mafia Tanah selama 4 Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/33/3027274/kasus-mafia-tanah-keluarga-nirina-zubir-memasuki-babak-baru-3-pedagang-gugat-bpn-jakarta-FpbWgD3cHM.jpg
Kasus Mafia Tanah Keluarga Nirina Zubir Memasuki Babak Baru, 3 Pedagang Gugat BPN Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023283/nirina-zubir-bagikan-potret-lokasi-syuting-series-nightmares-and-daydreams-di-tpa-bantar-gebang-JM0DfAkNdx.jpg
Nirina Zubir Bagikan Potret Lokasi Syuting Series Nightmares and Daydreams di TPA Bantar Gebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014877/nirina-zubir-berharap-pemerintah-serius-lawan-mafia-tanah-pU6umzi1P3.jpg
Nirina Zubir Berharap Pemerintah Serius Lawan Mafia Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014815/nirina-zubir-gemetar-saat-terima-sertifikat-tanah-ini-alasannya-OEMB7nVcH3.jpg
Nirina Zubir Gemetar saat Terima Sertifikat Tanah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014730/dua-sertifikat-tanah-kembali-nirina-zubir-ajak-korban-terus-lawan-mafia-tanah-bZYatsSv6h.jpg
Dua Sertifikat Tanah Kembali, Nirina Zubir Ajak Korban Terus Lawan Mafia Tanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement