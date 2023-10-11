Dipasangkan Lagi dengan Nirina Zubir di Film, Ringgo Agus Rahman: Kombinasi Mematikan

Ringgo Agus Rahman dan Nirina Zubir dipasangkan kembali dalam film Jatuh Cinta Seperti di Film-film. (Foto: Ayu/MPI)

JAKARTA - Aktor Ringgo Agus Rahman didapuk sebagai pemeran utama di film berjudul Jatuh Cinta Seperti Di Film-film, karya rumah produksi Imajinari.

Film ini cukup berbeda dari film-film pada umumnya, sebab Yandy Laurens sang sutradara memilih menampilkan gambar dengan kombinasi 80% hitam putih dan 20% bewarna.

Bahkan keputusan itu pun sempat membuat sejumlah pemain bingung. Salah satunya Ringgo Agus Rahman.

"Kenapa hitam putih ya padahal gua juga jarang nonton film hitam putih gitu, maksudnya ada beberapa tapi kenapa ini ya," kata Ringgo Agus Rahman saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023).

Namun setelah membaca naskahnya, bapak dua anak ini langsung paham dengan maksud Yandy Laurens mengapa membuat film hitam putih tersebut.