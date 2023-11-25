Begini Cara Agus Ringgo Rahman Hilangkan Jenuh Berakting, Pilih Traveling

JAKARTA - Menggeluti dunia akting rupanya membuat Ringgo Agus Rahman merasa jenuh. Bahkan, dirinya memiliki cara untuk mengembalikan mood untuk kembali berakting.

Ringgo Agus Rahman mengatakan jika rasa jenuhnya itu mulai timbul gegara terlibat dalam aktivitas yang sama.

"Ketika ketemu Yandy, kita itu berada di tempat yang sama gua bermain film, sampai akhirnya gua jenuh karena terus-terusan main film," ujar Agus Ringgo Rahman di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2023).

Untuk menghilangkan rasa kebosanannya itu, membuat suami Sabai Mirscheck memiliki beberapa cara. Tujuannya agar keinginan bermain film itu kembali berhasrat.