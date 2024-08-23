Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Adik Olla Ramlan Idap Kanker Serviks, Alami Hal Aneh saat Hubungan Suami Istri

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |10:28 WIB
JAKARTA - Adik Olla Ramlan, Cinta Ramlan, mengidap kanker serviks sejak 2022 lalu. Namun, kondisinya pun kian membaik dan sudah bisa beraktivitas seperti semula.

Dalam kanal YouTube Melaney Ricardo, Cinta tak sungkan mengungkap kronologi kanker yang diidapnya.

Saat itu, dia merasa ada yang aneh setiap melakukan hubungan suami istri dengan sang suami, Jumi Nunes.

"Jadi itu tanda tandanya adalah setiap berhubungan berdarah dan nggak ada rasa sakit," ujar Cinta Ramlan dikutip Jum'at (23/8/2024).

Cinta mengaku sempat berpikir hal ini adalah datang bulan biasa. Namun, darah tersebut tak berhenti selama tiga bulan ke depan hingga akhirnya Jumi menyarankan Cinta untuk periksa ke dokter.

"Terus suami aku yang dorong, cepet, cek cek, kenapa ini kok kamu kayak mensnya berkali kali, dalam satu bulan. Begitu di cek, cancer serviks stadium 2B," jelasnya.

"Mungkin karena stadiumnya masih rendah ya jadi belum ada rasa sakit," tambahnya.

Yang lebih menyedihkan, Cinta didiagnosa kanker serviks dua minggu setelah sang suami mengalami serangan jantung.

 

