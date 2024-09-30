Cinta Laura Pertama Kali Beradu Akting dengan Pacar, Ini Tantangannya

JAKARTA - Cinta Laura berbagi pengalaman unik ketika untuk pertama kalinya ia beradu akting dengan sang kekasih, Arya Vasco. Keduanya dipertemukan dalam serial terbaru Vision+ berjudul Dendam, yang merupakan adaptasi dari sinetron populer tahun 90-an, Deru Debu.

Berada dalam satu proyek yang sama membuat Cinta dan Vasco sering bertemu di lokasi syuting. Namun, berbeda dari anggapan bahwa pasangan yang sering bertemu akan mudah bosan, Cinta justru merasa sebaliknya.

"Katanya kalau pacaran sering ketemu bakal bosan. Kalau dulu mungkin iya, aku tipe yang gampang bosan. Tapi anehnya, saat syuting Dendam, meskipun aku syuting bareng Vasco, pacarku, semuanya tetap berjalan harmonis, tidak ada rasa bosan sama sekali," ujar Cinta Laura di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Arya Vasco dan Cinta Laura

Bahkan, kehadiran Vasco di lokasi syuting membuat Cinta merasa lebih nyaman, terutama ketika menghadapi rasa lelah atau tekanan selama proses produksi.

"Justru, di momen-momen sulit, saat kita capek atau ada drama di set, rasanya tidak seberat biasanya karena ada seseorang yang membuatku merasa lebih teduh dan tenang," lanjutnya.

Meskipun nyaman bekerja bersama, Cinta dan Vasco tetap menghadapi tantangan tersendiri. Mereka harus memerankan karakter yang sangat berbeda dari kepribadian mereka di kehidupan nyata. Mereka ingin memastikan karakter yang mereka perankan, Renata dan James, dapat membekas di hati penonton.

"Tantangan terbesar di serial ini adalah bagaimana caranya agar penonton melihat Renata dan James, bukan Cinta dan Vasco. James adalah anak mafia, sedangkan Renata seorang polisi yang sama sekali tidak romantis dan hangat," jelas Cinta.

Selain itu, hubungan karakter yang mereka mainkan juga berbeda dari hubungan mereka di dunia nyata. Jika biasanya Cinta dan Vasco dikenal sebagai pasangan yang manis dan romantis, dalam serial ini mereka harus menampilkan interaksi yang lebih misterius dan penuh jarak.

"Kalau di dunia nyata kami hangat dan unyu-unyu, di serial ini cintanya lebih misterius, lebih ditahan, dan benar-benar berbeda dari keseharian kami," ungkap Cinta.