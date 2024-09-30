Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Laura Pertama Kali Beradu Akting dengan Pacar, Ini Tantangannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |09:28 WIB
Cinta Laura Pertama Kali Beradu Akting dengan Pacar, Ini Tantangannya
Cinta Laura Pertama Kali Beradu Akting dengan Pacar, Ini Tantangannya (Foto: IG Cinta Laura)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura berbagi pengalaman unik ketika untuk pertama kalinya ia beradu akting dengan sang kekasih, Arya Vasco. Keduanya dipertemukan dalam serial terbaru Vision+ berjudul Dendam, yang merupakan adaptasi dari sinetron populer tahun 90-an, Deru Debu.

Berada dalam satu proyek yang sama membuat Cinta dan Vasco sering bertemu di lokasi syuting. Namun, berbeda dari anggapan bahwa pasangan yang sering bertemu akan mudah bosan, Cinta justru merasa sebaliknya.

"Katanya kalau pacaran sering ketemu bakal bosan. Kalau dulu mungkin iya, aku tipe yang gampang bosan. Tapi anehnya, saat syuting Dendam, meskipun aku syuting bareng Vasco, pacarku, semuanya tetap berjalan harmonis, tidak ada rasa bosan sama sekali," ujar Cinta Laura di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Arya Vasco dan Cinta Laura
Arya Vasco dan Cinta Laura

Bahkan, kehadiran Vasco di lokasi syuting membuat Cinta merasa lebih nyaman, terutama ketika menghadapi rasa lelah atau tekanan selama proses produksi.

"Justru, di momen-momen sulit, saat kita capek atau ada drama di set, rasanya tidak seberat biasanya karena ada seseorang yang membuatku merasa lebih teduh dan tenang," lanjutnya.

Meskipun nyaman bekerja bersama, Cinta dan Vasco tetap menghadapi tantangan tersendiri. Mereka harus memerankan karakter yang sangat berbeda dari kepribadian mereka di kehidupan nyata. Mereka ingin memastikan karakter yang mereka perankan, Renata dan James, dapat membekas di hati penonton.

"Tantangan terbesar di serial ini adalah bagaimana caranya agar penonton melihat Renata dan James, bukan Cinta dan Vasco. James adalah anak mafia, sedangkan Renata seorang polisi yang sama sekali tidak romantis dan hangat," jelas Cinta.

Selain itu, hubungan karakter yang mereka mainkan juga berbeda dari hubungan mereka di dunia nyata. Jika biasanya Cinta dan Vasco dikenal sebagai pasangan yang manis dan romantis, dalam serial ini mereka harus menampilkan interaksi yang lebih misterius dan penuh jarak.

"Kalau di dunia nyata kami hangat dan unyu-unyu, di serial ini cintanya lebih misterius, lebih ditahan, dan benar-benar berbeda dari keseharian kami," ungkap Cinta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174892//aditya_bagja_mulyana-o5ba_large.jpg
Cerita Eks Bassist The SIGIT yang Hengkang Usai Kelewat Sholat Subuh saat Tour Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174877//elsa_japasal-6m17_large.jpg
Elsa Japasal Ngaku Deg-degan dengan Single Terbaru, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174781//ashanty-NlSE_large.jpg
Respons Ashanty Usai Dituding Rampas Barang Eks Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/598/3174645//pengantin_penuh_rahasia-eER8_large.JPG
Ketika Agen Top Nyamar Jadi Putri Kaya, Mulai Petualangan di Microdrama VISION+ Pengantin Penuh Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/33/3174587//casting_film_jembatan_shiratal_mustaqim-C8Al_large.JPG
Cerita Imelda Therinne Lalui Perjuangan Fisik dan Spiritual di Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174472//billy_dan_vika_sudah_menikah-huxy_large.jpg
Billy Syahputra Terharu Dikaruniai Anak Pertama dari Vika Kolesnaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement