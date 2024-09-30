Jerome Polin Minta Maaf Usai Membawa Sial bagi Alex dan Marc Marquez di MotoGP Mandalika

JAKARTA - Pembalap bersaudara, Alex dan Marc Marquez, mengalami nasib buruk di MotoGP Mandalika yang digelar pada Minggu, 29 September 2024. Keduanya gagal menyelesaikan balapan, dan warganet menuding bahwa influencer Jerome Polin membawa sial bagi mereka.

Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Alex Marquez terjatuh di lap pertama, sementara Marc Marquez harus berhenti balapan di lap ke-12 setelah motor Ducati Desmosedici GP23 miliknya terbakar.

Kegagalan duo Marquez ini segera menjadi bahan perbincangan di media sosial. Warganet mengaitkan nasib buruk mereka dengan kehadiran Jerome Polin, yang sempat berswa foto bersama Alex dan Marc Marquez sebelum balapan dimulai.

Tak hanya itu, Jerome juga berfoto dengan Francesco Bagnaia, yang akhirnya gagal meraih kemenangan di balapan utama, serta Enea Bastianini, yang mengalami kecelakaan. Hal ini semakin memperkuat anggapan warganet bahwa Jerome membawa "kesialan."

Namun, ada juga warganet yang bersyukur Jerome tidak berfoto dengan Jorge Martin, yang akhirnya berhasil memenangkan balapan utama dengan mudah. Komentar-komentar lucu pun bermunculan di media sosial terkait "kutukan" Jerome.

“Gara-gara kamu, motornya Marc Marquez sampai terbakar,” tulis salah satu netizen.

“Aduh bang, mending kamu fokus ke matematika aja deh. Aura magismu terlalu kuat, udah banyak korban nih,” canda netizen lainnya.

Jerome Polin, yang mengikuti dua hari penuh acara MotoGP Mandalika, memberikan ucapan selamat kepada para pemenang melalui unggahannya di media sosial. Ia juga meminta maaf secara khusus kepada Marc Marquez atas insiden yang menimpanya.

"Selamat untuk Bang Pecco atas juara ketiganya! Maaf ya, Bang Marquez. Dua hari ini seru banget, terutama waktu di podium. Vibes-nya luar biasa. Mantappu Jiwa!" tulis Jerome.