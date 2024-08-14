Jerome Polin Raih Penghargaan di Amazing Kids Favorite Awards 2024

JAKARTA - GTV sukses menggelar Amazing Kids Favorite Awards 2024, pada 11 Agustus silam. Ada banyak momen tak terlupakan yang tercipta di panggung bertema Dino Land tersebut.

Salah satunya ketika Ayu Ting Ting dan Gisella Anastasia menggandeng putri mereka masing-masing, Bilqis dan Gempi, naik ke atas panggung dan bernyanyi bersama. Ada juga penampilan ciamik dari JKT48, Jirayut, hingga Quinn Salman.

Kenta Yamaguchi, Sitha Marino, Ebel Cobra, Ummi Quary, Hifdzi Khoir, Haruka Nakagawa, dan Dede Sunandar juga memberikan penampilan spesial mereka. Amazing Kids Favorite Awards 2024 juga memberikan penghargaan bergengsi sebagai berikut:

Aktor Indonesia Favorit: Angga Yunanda

Aktris Indonesia Favorit: Zee JKT48