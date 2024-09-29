Advertisement
Advertisement
HOT GOSSIP

Andrew Andika Positif Amfetamin dan Metamfetamin

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |18:15 WIB
Andrew Andika Positif Amfetamin dan Metamfetamin (Foto: Instagram)
JAKARTA - Andrew Andika menjalani tes kesehatan dan cek urin terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya pada hari ini, Minggu (29/9/2024). Kepada awak media, Kanitnarkoba AKP Hamdan Agus mengungkap bahwa Andrew Andika serta kelima rekannya yang juga diamankan bersamanya dalam kondisi sehat.

Lalu setelah dilakukan tes urine, Andrew Andika dinyatakan positif metamfetamin dan amfetamin. Begitu pula dengan kelima rekannya yang ikut ditangkap.

Andrew Andika
Andrew Andika Positif Amfetamin dan Metamfetamin (Foto: Nurul Amanah/Okezone)


"Dari hasil pemeriksaan kesehatan alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat wal afiat dan untuk tes urinenya keseluruhan mengandung metamfetamin dan amfetamin," ujar AKP Hamdan Agus di Polres Metro Jakarta Barat, Minggu, (29/9/2024).

Sejak memasuki ruang pemeriksaan hingga digiring keluar oleh petugas, suami Tengku Dewi itu memilih bungkam. Andrew tampak mengenakan sweater orange dan topi berwarna hitam serta mengenakan masker hitam yang menutupi wajahnya sehingga hanya bagian matanya yang terlihat.

Sementara kedua tangannya tampak diborgol. Dia berjalan dengan tegap tanpa menunduk saat dicecar pertanyaan oleh awak media.

Tak sepatah katapun keluar dari mulutnya saat ditanya apakah keluarganya ada yang datang menjenguk hingga seperti apa kondisinya saat ini.

 

