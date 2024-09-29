Skandal Besar P Diddy Diangkat Jadi Film Dokumenter

LOS ANGELES - Netflix diketahui sedang memproduksi serial dokumenter tentang tuduhan perdagangan seks, pemerasan, penyerangan seksual, dan kekerasan yang dilakukan oleh Sean Combs alias P Diddy. Sebelumnya kisah tersebut akan dibuat oleh Curtis Jackson atau 50 Cent melalui perusahaan G-Unit Film & Television.

50 Cent pertama kali mengumumkan bahwa G-Unit akan memproduksi dokumenter mengenai P Diddy tersebut pada awal Desember 2023 setelah Cassandra Ventura, mantan pacar Diddy, menggugat Diddy dan menyebut bahwa Diddy telah memperkosa dan memukulinya selama satu dekade.

Saat itu, 50 Cents membagikan sebuah klip di X yang memperlihatkan rapper Mark Curry yang menyebut P Diddy akan mencampur botol sampanye yang akan diminum para wanita dengan obat-obatan di pestanya. 50 Cent menyebut bahwa hal tersebut akan dijadikan sebagai bukti pendukung untuk para korban nantinya.

Deretan Tuntutan Terhadap P Diddy

Semenjak tuntutan Cassandra Ventura dan dugaan penggunaan obat-obatan dalam minuman di pesta, tuntutan demi tuntutan kemudian mulai berdatangan pada P Diddy. Pada bulan Februari 2024, mantan karyawannya, Rodney Jones atau Lil Rod menyebut Diddy melakukan pelecehan seksual dan memaksanya terlibat dengan prostitusi pada tahun 2023. Kemudian tuntutan lainnya diberikan oleh Grace O’Marcaigh, seorang pramugara di sebuah kapal pesiar, pada bulan April 2024 dan seorang model bernama Crystal McKinney pada Mei 2024.

Pada bulan Mei 2024, video yang memperlihatkan kekerasan Diddy terhadap Cassandra Ventura, mantan kekasihnya, bocor dan beredar di masyarakat. Untuk pertama kalinya, Diddy yang selalu menyangkal semua tuntutan yang ditujukan kepadanya pun mengakui bahwa itu kesalahannya dan meminta maaf.

Hingga puncaknya, minggu lalu pada Selasa (17/9/2024), P Diddy ditangkap setelah didakwa dengan tiga tuduhan, yaitu perdagangan seks, konspirasi pemerasan, dan diduga terlibat dalam prostitusi di New York. Pada saat penangkapan, ditemukan ribuan botol minyak bayi dan pelumas. Diddy mengaku tidak bersalah namun dirinya tetap ditahan karena jaminannya ditolak pada sidang bandingnya.