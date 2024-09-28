Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Dendam Vision+, Hadirkan Ketangguhan Wanita dalam Balutan Genre Action

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |23:09 WIB
JAKARTA - Vision+ baru saja merilis series terbaru berjudul Dendam, yang merupakan adaptasi dari sinetron populer era 90-an, Deru Debu. Berbeda dari versi aslinya, dalam Dendam karakter utama kini adalah seorang perempuan yang diperankan oleh Cinta Laura.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo, menjelaskan bahwa perubahan ini sengaja dilakukan untuk memberikan sesuatu yang baru dan berbeda. Tokoh utama yang sebelumnya seorang laki-laki dalam sinetron Deru Debu kini diubah menjadi perempuan karena Vision+ ingin menampilkan sosok wanita yang kuat di dalam genre aksi, sesuatu yang jarang terjadi di Indonesia.

"Series ini terinspirasi dari sinetron tahun 1994, Deru Debu. Namun, kami mengubah karakter utamanya menjadi perempuan. Kami melihat peluang di mana representasi wanita dalam genre aksi masih kurang. Ini adalah hal yang perlu dilakukan di OTT," ungkap Clarissa saat acara Ideafest 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2024).

Melalui karakter Renata yang diperankan oleh Cinta Laura, Dendam menghadirkan sosok wanita tangguh yang tidak hanya mahir dalam bela diri, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan.

Clarissa juga menambahkan bahwa Vision+ berusaha memadukan berbagai genre seperti aksi, romantisme, drama, serta isu-isu sosial dalam series Dendam. Meski mengadaptasi karya lama, Vision+ ingin menyesuaikan cerita dengan selera dan relevansi bagi penonton masa kini.

Halaman:
1 2
