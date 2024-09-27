Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 66

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 66 bercerita tentang Ajeng yang berusaha keras untuk mengusir Nina dari rumahnya. Namun Baskara justru mengizinkan Nina jadi pengasuh Kayla.

Ajeng akhirnya terpaksa mengikuti kemauan Baskara dengan satu syarat. Nina tidak boleh membocorkan siapa dia sebenarnya kapada Kayla hingga waktu yang dianggapnya tepat.

Sementara itu, Yasmin dan Dirga terus mencari keberadaan Romeo yang sayangnya belum memberikan hasil. Yasmin kemudian menghubungi Alysa, namun sinyal teleponnya terputus.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Saat Yasmin menemukan kotak kalung milik Romeo, Dirga mengatakan bahwa Romeo ingin menyatakan cinta kepada Yasmin dengan kalung itu. Sementara itu, warga yang menemukan Romeo langsung membawanya ke rumah sakit.