Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 66

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |19:40 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 66
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 66. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 66 bercerita tentang Ajeng yang berusaha keras untuk mengusir Nina dari rumahnya. Namun Baskara justru mengizinkan Nina jadi pengasuh Kayla.

Ajeng akhirnya terpaksa mengikuti kemauan Baskara dengan satu syarat. Nina tidak boleh membocorkan siapa dia sebenarnya kapada Kayla hingga waktu yang dianggapnya tepat.

Sementara itu, Yasmin dan Dirga terus mencari keberadaan Romeo yang sayangnya belum memberikan hasil. Yasmin kemudian menghubungi Alysa, namun sinyal teleponnya terputus.

Cinta Yasmin
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

.  

Saat Yasmin menemukan kotak kalung milik Romeo, Dirga mengatakan bahwa Romeo ingin menyatakan cinta kepada Yasmin dengan kalung itu. Sementara itu, warga yang menemukan Romeo langsung membawanya ke rumah sakit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/598/3128710/cinta_yasmin-xDbU_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/598/3127335/cinta_yasmin-iKP6_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 262
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/598/3120787/cinta_yasmin-LPaG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/598/3118682/cinta_yasmin-Hwsb_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 240
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/598/3112105/cinta_yasmin-Y0cK_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 221
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/598/3109916/cinta_yasmin-bHXz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 214
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement