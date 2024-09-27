Raditya Dika Panik Kucing Peliharaannya Sempat Kabur dari Rumah

JAKARTA - Raditya Dika berbagi cerita lucu dan haru tentang kucing-kucing peliharaannya dalam channel YouTube Robby Purba. Salah satunya, saat sang komika memperkenalkan putri sulungnya untuk pertama kali pada kucing-kucingnya.

Saat tiba di rumah, Radit bersama istri dan anaknya disambut oleh kucing-kucing peliharaan mereka. Sang istri kemudian membawa bayinya ke kamar, sementara Radit berusaha menjelaskan kehadiran sang anak kepada kucing-kucingnya.

Robby Purba kemudian bertanya bagaimana Raditya Dika memilih kucing yang cocok dengan kepribadiannya. Dari pertanyaan itu, mereka membahas berbagai jenis ras kucing, dari Scottish Fold dan Bengal.

Sang presenter mengaku penasaran melihat ruang khusus yang dibuat Radit untuk kucing-kucingnya. Robby mengungkapkan kekagumannya melihat ruang yang memiliki fasilitas lengkap bagi kucing-kucing Raditya untuk bermain.

Robby Purba dan Raditya Dika. (Foto: MNC Media)

Raditya Dika kemudian mengungkapkan sebuah cerita menarik ketika salah satu kucingnya kabur. Dia dan sang istri sempat begitu panik hinngga mereka mencari kucing itu di seluruh sudut kompleks perumahan mereka.