HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ariel Tatum Nyaman Lakoni Adegan Ranjang Bareng Raditya Dika dalam Film Catatan Harian Menantu Sinting

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |14:45 WIB
Ariel Tatum Nyaman Lakoni Adegan Ranjang Bareng Raditya Dika dalam Film <i>Catatan Harian Menantu Sinting</i>
Ariel Tatum Nyaman Lakoni Adegan Ranjang Bareng Raditya Dika dalam Film 'Catatan Harian Menantu Sinting' (Foto: Instagram/arieltatum)
JAKARTA - Teaser film 'Catatan Harian Menantu Sinting' yang dibintangi oleh Ariel Tatum dan Raditya Dika sempat menjadi sorotan. Pasalnya dalam trailer tersebut, Ariel Tatum dan Raditya Dika yang dikisahkan sebagai pasangan suami istri baru, diperlihatkan tengah melakukan adegan ranjang.

Banyak yang terkejut melihat Raditya Dika melakoni adegan yang cukup intim. Sebab biasanya, Raditya Dika dikenal dengan film komedi dengan adegan-adegan konyol.

Mengenai adegan ranjang bersama Raditya Dika, Ariel Tatum mengaku tak merasa risih. Sebab teknologi yang terus berkembang dalam industri perfilman Indonesia membuat semua orang yang terlibat dalam adegan tersebut.

Bahkan bukan hanya Ariel dan Raditya Dika saja, melainkan kru yang bertugas merasa nyaman.

Ariel Tatum Nyaman Lakoni Adegan Ranjang Bareng Raditya Dika dalam Film 'Catatan Harian Menantu Sinting' (Foto: Instagram/arieltatum)


"Aku sangat bangga di perfilman Indonesia sangat berkembang, membuat semua orang, pemain, di lokasi, semuanya nyaman yang dilakukan di film itu," ujar Ariel Tatum saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Juli 2024.

Ariel Tatum juga mengungkap bahwa sang sutradara, Sunil Soraya memberikan kebebasan kepada Ariel dan Raditya Dika mengeksplor adegan yang ingin dilakoni, sehingga tidak memaksakan adegan yang dirasa kurang nyaman untuk dilakoni.

"Kita melalui banyak workshop, Pak Sunil juga bebaskan kita berdua apa yang nyaman dan tidak, apa yang pas buat kami berdua. Jadi semuanya kita jalani dengan aman dan nyaman," tandasnya.

Catatan Harian Menantu Sinting membuka ceritanya dengan pernikahan yang kental dengan nuansa adat batak dari Minar (Ariel Tatum) dan Sahat (Raditya Dika) Tentu sebagai pasangan pengantin baru, bukan hanya manis-manisnya saja yang harus dihadapi melainkan berbagai rintangan, termasuk yang datang dari ibu mertua Minar (Lina Marpaung).

 

