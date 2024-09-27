Raditya Dika Kenang Momen Pertama Bertemu Kucing Kesayangannya

JAKARTA - Raditya Dika mengenang kembali momen saat pertama kali dia bertemu dengan kucing kesayangannya, Morganissa. Kucing pertamanya itu kini telah mati karena mengidap penyakit syaraf.

Raditya mengaku, bertemu Morganissa di sebuah tempat adopsi kucing. Setelah cukup lama menunggu, sang komika mengaku dihampiri oleh Morganissa yang langsung mendekati dan menyentuh kakinya.

Saat itu, Radit tahu bahwa Morganissa sudah memilihnya. Dia pun mengadopsi kucing itu dan membawanya pulang ke rumah. Namun kemudian kucing yang memang sudah tak muda lagi itu mulai sulit berjalan.

“Morganissa mulai berjalan tanpa arah dan sering menabrak tembok. Dia bahkan sempat nyaris jatuh dari tangga dan untungnya berhasil diselamatkan tepat waktu,” ujar Raditya Dika dikutip dari podcast YouTube Robby Purba, pada 27 September 2024.

Raditya sempat membawa kucingnya tersebut ke klinik hewan namun nyawa Morganissa tak bisa diselamatkan. Tak hanya Radit, Robby juga punya cerita menarik bersama Kumi, kucing peliharaannya yang mati di usia 13 tahun.