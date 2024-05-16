Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pengembangan AI Virtual Talent Star Media Nusantara dan Hypermind Pesatkan Teknologi Indonesia

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:16 WIB
Pengembangan AI Virtual Talent Star Media Nusantara dan Hypermind Pesatkan Teknologi Indonesia
Star Media Nusantara berkerja sama dengan Hypermind (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - CEO Hypermind, perusahaan digital asal Korea Selatan, Philip Hwang, optimis kerja samanya dengan Star Media Nusantara dalam pengembangan AI (Artificial Intelligence) Virtual Talent bisa memajukan teknologi media di Indonesia.

Dalam sebuah wawancara, Philip Hwang pun menjelaskan alasan pihaknya menggaet Star Media Nusantara dalam pengembangan ini.

Pengembangan AI Virtual Talent Star Media Nusantara dan Hypermind Pesatkan Teknologi Indonesia

"Karena MNC adalah Media Company nomor 1 di Indonesia dan juga kita lihat kesempatan besar di Indonesia ini," tutur Philip Hwang di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2024).

Star Media Nusantara dan Hypermind, kata Philip Hwang, juga menargetkan penggunaan AI Virtual Talent di seluruh aspek teknologi media.

"Targetnya karena memang teknologi sangat cepat untuk berkembang ya dalam waktu satu dua tahun aja memang sangat besar, nah kita lihat kedepannya adalah dalam 7 tahun ini semuanya akan berbasis AI dan 3D, maka kita mulai dari sekarang untuk adaptasi semua teknologi dengan AI dan 3D, dan pertama kalinya dari MNC Media," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/624/3185059//omnisense-3bnr_large.jpg
6 Sekawan Siswa XII SMA Ini Ciptakan Omnisense, Alat Bantu untuk Penyandang Tunanetra Berbasis AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185019//jokowi-1375_large.JPG
Hadir di Bloomberg New Economy Forum, Jokowi Sebut AI Tak Buat Lapangan Kerja Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184765//clarissa-8zxB_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Tinjau Perkembangan AI di La French Tech Summit 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672//kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184750//webinar_oke_ki-sNDC_large.jpg
Webinar OKE KI: Mengupas Pemilik Karya Kecerdasan Buatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184723//forum_asean_jepang-poQw_large.jpg
Forum ASEAN - Jepang: Menkum Supratman Usul Pertemuan Khusus Soal Royalti Musik dan AI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement