Pengembangan AI Virtual Talent Star Media Nusantara dan Hypermind Pesatkan Teknologi Indonesia

JAKARTA - CEO Hypermind, perusahaan digital asal Korea Selatan, Philip Hwang, optimis kerja samanya dengan Star Media Nusantara dalam pengembangan AI (Artificial Intelligence) Virtual Talent bisa memajukan teknologi media di Indonesia.

Dalam sebuah wawancara, Philip Hwang pun menjelaskan alasan pihaknya menggaet Star Media Nusantara dalam pengembangan ini.

"Karena MNC adalah Media Company nomor 1 di Indonesia dan juga kita lihat kesempatan besar di Indonesia ini," tutur Philip Hwang di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2024).

Star Media Nusantara dan Hypermind, kata Philip Hwang, juga menargetkan penggunaan AI Virtual Talent di seluruh aspek teknologi media.

"Targetnya karena memang teknologi sangat cepat untuk berkembang ya dalam waktu satu dua tahun aja memang sangat besar, nah kita lihat kedepannya adalah dalam 7 tahun ini semuanya akan berbasis AI dan 3D, maka kita mulai dari sekarang untuk adaptasi semua teknologi dengan AI dan 3D, dan pertama kalinya dari MNC Media," jelasnya.