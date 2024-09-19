Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Klaim Dapat Ratusan Juta dari Konten Eksklusif Instagram

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |09:11 WIB
Fuji Klaim Dapat Ratusan Juta dari Konten Eksklusif Instagram
Fuji Klaim Dapat Ratusan Juta dari Konten Eksklusif Instagram (Foto: Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Pundi-pundi penghasilan Fujianti Utami Putri alias Fuji sebagai konten kreator dan selebgram ternyata bukan hanya dari endorsement semata. 

Dengan maraknya penggunaan fitur exclusive stories di Instagram , adik ipar Vanessa Angel itu juga ternyata mendapat keuntungan. 

Fuji mendapatkan penghasilan dari setiap orang yang berlangganan kontennya di Instagram Stories. Bahkan, dia mengaku penghasilannya dari konten eksklusif tersebut mencapai tiga digit alias menyentuh angka ratusan juta!

Fuji Klaim Dapat Ratusan Juta dari Konten Eksklusif Instagram
Fuji Klaim Dapat Ratusan Juta dari Konten Eksklusif Instagram

Hal ini diungkapnya dari konten YouTube WKWK Project saat dirinya berbincang santai bersama Coki Pardede, Nita Vior, Catheez dan Meyden mengenai kehidupannya termasuk sumber penghasilannya.

"Penghasilan Exclusive Stories bisa tiga digit (ratusan juta rupiah). Tapi potongannya juga besar,” ujarnya dikutip dari  YouTube WKWK Project by Genflix, Kamis (19/9/2024). 

Nita Vior, Catheez dan Meyden langsung terkejut saat mendengar pendapatan Fuji begitu fantastis dari konten eksklusif. Sebab mereka bertiga selama ini hanya mendapat puluhan juta, tidak sampai pada angka ratusan juta.

Selain meraup keuntungan, konten eksklusif yang biasanya disubscribe oleh penggemar itu akan membuatnya semakin dekat dengan penggemar.

Tapi tak jarang ada haters yang juga ikut berlangganan. Fuji pun berseloroh dengan menyebut bahwa tak masalah jika haters melihat konten-kontennya untuk menghujatnya, tapi mereka harus rela menggelontorkan uang. 

"Kalau misalnya haters masuk enggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya lo harus bayar!" ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
