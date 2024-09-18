Advertisement
HOT GOSSIP

Fuji Klaim Raup Ratusan Juta Rupiah dari Exclusive Stories

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |21:10 WIB
Fuji Klaim Raup Ratusan Juta Rupiah dari Exclusive Stories
Fuji Klaim Raup Ratusan Juta Rupiah dari Exclusive Stories. (Foto: Instagram/@fuji_an)
JAKARTA - Fuji mengklaim, meraup ratusan juta rupiah dari Instagram Exclusive Stories. Hal itu diungkapkan sang selebgram dalam podcast YouTube WKWK Project by Genflix, pada 17 September 2024. 

Sejak tahun 2021, Instagram menyediakan fitur Exclusive Stories di mana seorang kreator bisa mengunggah sebuah unggahan eksklusif yang hanya ditujukan untuk penggemarnya. 

Nah, konten itu hanya bisa dinikmati fans dengan membayar biaya berlangganan. “Penghasilan Exclusive Stories bisa tiga digit (ratusan juta rupiah). Tapi potongannya juga besar,” ujarnya dalam podcast tersebut. 

Selebgram bernama asli Fujianti Utami Putri itu mengaku, keberadaan fitur Exclusive membuatnya lebih dekat dengan penggemar. Dengan fitur tersebut, dia bisa menjaga privasinya hanya untuk fans.

"Kalau misalnya haters masuk enggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya lo harus bayar!" kata selebgram berdarah Minangkabau tersebut.

Pernyataan Fuji tersebut kemudian ramai dikomentari warganet saat diunggah ulang akun Instagram @lambegosiip. Beberapa netizen mengaku tak habis pikir dengan orang-orang yang mau membayar unggahan Exclusive seorang artis.

Fujianti Utami Putri
Fuji Klaim Raup Ratusan Juta Rupiah dari Exclusive Stories. (Foto: Instagram/@fuji_an)

"Gue tidak pernah ikut Exlusive Stories orang. Sayang uangnya. Mending buat jajan sendiri," ujar @s.ani****. 

Akun @puput**** menambahkan, "Rajin amat sampai bayar. Siapapun artis atau selebgramnya gue mah mikir buat bayar. Ada bocoran di akun gosip kok." 

 

