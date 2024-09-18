Fuji Ungkap Bayaran Pertama Kali Main Film: Kecil dan Telat

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji An secara blak-blakan mengungkapkan pengalamannya saat pertama kali bermain film.

Seperti diketahui Fuji sempat debut di dunia akting dengan membintangi film Bukan Cinderella pada 2022. Alih-alih mendapatkan pujian, Fuji justru habis dihujat netizen karena aktingnya yang buruk.

Fuji pun tak menampik, bahwa memang benar aktingnya itu masih buruk. Mengingat itu pertama kalinya ia berakting.

Fuji Ungkap Bayaran Pertama Kali Main Film: Kecil dan Telat

"Pas aku lagi dihujat sama netizen dibilang akting aku buruk. Aku akuin akting aku buruk," kata Fuji dikutip dari YouTube WKWK Project by Genflix, Rabu (18/9/2024).

Di kala ia dihujat netizen, ada pihak yang justru malah jadi kompor dan seolah memvalidasi bahwa memang benar akting mantan kekasih Thariq Halilintar itu buruk.

"Dia malah update story yang abis itu di delete 2 jam setelahnya. Tapi menurut aku kok lu gini sih," kenang Fuji.

Parahnya lagi, Fuji juga menyinggung soal bayarannya di film tersebut terbilang kecil.

"Dan bahkan Sorry banget bayarannya aja telat. Sorry ya kita ngomongin tentang uang. Bayarannya kecil," bener Fuji.

Padahal, adik ipar almarhum Vanessa Angel hanya ingin mencari pengalaman di dunia akting. Namun malah menerima perlakuan yang kurang menyenangkan. Bahkan honornya itu pun dibayar tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

"Aku cuma nyari pengalaman saat itu, bayarannya kecil saat itu. Bayarannya juga telat gak sesuai dengan kontrak tapi lu juga kompor kek kenapa lu lupa saat sebelum syuting," tegas Fuji.