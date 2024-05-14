Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Magician Duet Bareng Bintang Dangdut di Road To Kilau Raya Magical Concert

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |15:35 WIB
5 Magician Duet Bareng Bintang Dangdut di Road To Kilau Raya Magical Concert
Road To Kilau Raya Magical Concert. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV kembali menggelar konser Road To Kilau Raya dengan konsep berbeda. Mengusung tema Magical Concert, pertunjukan ini akan menampilkan lima magician hebat yang akan berkolaborasi dengan sederet pedangdut populer. 

Lima magician itu adalah Limbad, Sacred Riana, Demian, Aladull dan Ferdians Setiadi. Konser yang dipandu Irfan Hakim dan Evan Sanders itu akan dimeriahkan oleh pedangdut veteran Mansyur S, Iis Dahlia, Nayunda RSD, Bella KDI, dan Wina KDI. 

Tampil pula tiga pedangdut jebolan Primadona Pantura: Silvia, Fazria, dan Lova, bersama Toxic Girls dan Vega Darwanti. Mereka akan menggoyang panggung RTKR, sementara para magician memberikan penampilan penuh kejutan dan mendebarkan. 

Road To Kilau Raya Magical Concert akan menjadi panggung pertama di mana para pesulap berkolaborasi di panggung yang sama dengan para pedangdut. Siap-siap, karena duet spektakuler mereka bisa membius Anda. 

MNCTV akan menayangkan Road To Kilau Raya Magical Concert, pada 15 Mei 2024, pukul 21.00 WIB. (Foto: MNC Media)

Jangan lewatkan kemeriahan Road To Kilau Raya Magical Concert, pada 15 Mei 2024, pukul 21.00 WIB, hanya di MNCTV Selalu di Hati.*

(SIS)

