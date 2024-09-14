Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menangis di Konser Bruno Mars, Jennifer Coppen: Aneh Rasanya Tanpa Dali Wassink

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |17:02 WIB
Menangis di Konser Bruno Mars, Jennifer Coppen: Aneh Rasanya Tanpa Dali Wassink
Jennifer Coppen
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen turut menonton konser Bruno Mars di hari kedua yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara pada Jumat (13/9/2024).

Lewat Instagram Story pribadinya, Jennifer Coppen membagikan video saat Bruno Mars membawakan lagu Die With A Smile sambil menandai akun Instagram mendiang suaminya, Dali Wassink. 

Di unggahan selanjutnya, Jennifer Coppen  yang duduk di kursi penonton itu tampak menangis dan sesekali mengusap air matanya, menggunakan tisu.

Menangis di Konser Bruno Mars, Jennifer Coppen: Aneh Rasanya Tanpa Dali Wassink
Menangis di Konser Bruno Mars, Jennifer Coppen: Aneh Rasanya Tanpa Dali Wassink

Perempuan blasteran Belanda itu teringat dengan mendiang suaminya. Sebab ini merupakan kali kedua Jennifer menonton konser Bruno Mars tanpa Dali Wassink.

"Aneh banget rasanya nonton Bruno kedua kalinya tanpa papa Dali," tulis Jennifer Coppen sambil menangis, dikutip dari @jennifercoppenreal20, Sabtu (14/9/2024).

Meski begitu, Jennifer Coppen bersyukur karena ia sempat menonton konser penyanyi asal Amerika Serikat itu bersama Dali Wassink di Singapura sebelum meninggal dunia.

"Walaupun beruntung juga udah sempet nonton bruno sama papa dali di singapore, tp ttp aja everything reminds me of him. Ditambah lagi lagu bruno yang baru begini," tambah Jennifer Coppen.

 

