Curhat Jennifer Coppen Sedih Nonton Konser Bruno Mars Tanpa Dali Wassink

JAKARTA - Jennifer Coppen menjadi salah satu artis tanah air yang ikut menyaksikan konser Bruno Mars hari kedua di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara, Jumat, (13/9/2024). Dia pun membagikan video saat penampilan Bruno Mars di atas panggung.

Tak sendiri, Jennifer menonton konser bersama adik iparnya, Zoe Wassink. Ditengah ingar bingar konser yang begitu megahnya, Jennifer membagikan video saat dirinya tak kuasa menahan tangis ketika menyanyikan lagu 'Die With A Smile' bersama Bruno. Dia terus menyeka air matanya dengan tisu.

Sebab, Jennifer teringat mendiang suaminya, Dali Wassink. Rasanya tentu berbeda ketika harus menyaksikan idolanya tanpa kehadiran suami disisinya.

Apalagi sebelumnya, Jennifer sudah menonton konser Bruno Mars di Singapura bersama Dali. Memori indah saat nonton konser berduaan tentu langsung terputar lagi di ingatannya.

Meski demikian, dia bersyukur sempat merasakan pengalaman nonton konser Bruno Mars bersama Dali sebelum kepergiannya.