Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laporan Akses Ilegal yang Seret Reza Gladys Disebut Naik Sidik, Nikita Mirzani: Kejar Terus Bang! 

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |20:47 WIB
Laporan Akses Ilegal yang Seret Reza Gladys Disebut Naik Sidik, Nikita Mirzani: Kejar Terus Bang! 
Nikita Mirzani
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan pihak Reza Gladys memasuki babak baru. Laporan Nikita terkait dugaan tindak pidana akses ilegal  kini telah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. 

Kabar ini disambut baik oleh Nikita Mirzani yang saat ini masih berada di dalam Rumah Tahanan, Pondok Bambu, Jakarta Timur. 

Usman Lawara selaku kuasa hukum menyebut kliennya merasa lega karena proses hukum untuk mencari keadilan tetap berjalan.

"Kemarin saya sampaikan (soal status laporannya naik sidik) dia bilang, 'Ya sudah kalau begitu kejar terus Bang!'. Dia bilang gitu kan. 'Pokoknya dikejar terus ini jangan sampai lolos', dia bilang gitu," ungkap Usman usai mewakili Nikita Mirzani dalam sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (24/2/2026). 

Naiknya status kasus ini ke penyidikan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima tim kuasa hukum dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya. 

Hal ini merujuk pada bukti rekaman percakapan sahabat Nikita, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, dengan Reza Gladys yang sempat diputar di persidangan sebelumnya. 

"Terbukti hari ini di Polda Metro Jaya, kasus itu naik ke tahap penyidikan. Artinya, Reza Gladys dan suaminya diduga telah melakukan tindak pidana illegal access," tegas Usman. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/33/3203463//nikita_mirzani-KRxB_large.jpg
Nikita Mirzani Serahkan Total 64 Bukti di Lanjutan Sidang PMH Rp244 Miliar Terhadap Reza Gladys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/33/3203404//anrez_adelio_putra-vKhr_large.jpg
Siap Hadapi Laporan Pacar, Anrez Putra Adelio Klaim Kantongi Bukti Rekaman hingga Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/33/3203403//ahmad_dhani-jwDL_large.JPG
Ahmad Dhani Antarkan Putri Sambung Kuliah di AS: Ekonomi Lagi Sulit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/33/3203401//virgoun-sYPm_large.jpg
Kakak Buka Suara soal Kabar Pernikahan Virgoun: Acaranya Tertutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/33/3203412//virgoun-Ddnu_large.jpg
Geram Pernikahannya Bocor ke Publik, Virgoun: Gue Doain Panjang Umur Sampai Kiamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/33/3203317//siti_badriah-3rGZ_large.jpg
Krisjiana Dukung Siti Badriah untuk Tak Tambah Momongan, Alasannya Bikin Meleleh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement