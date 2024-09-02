Advertisement
Valencia Tanoesoedibjo Sebut Amazing Dance Indonesia Bakal Jadi Konten Segar untuk Pemirsa GTV

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:35 WIB
JAKARTA - Direktur Utama GTV, Valencia Tanoesoedibjo, menyebut bahwa Amazing Dance Indonesia akan menjadi konten yang segar untuk menghibur para pemirsa di rumah. Ajang pencarian bakat menari ini diketahui akan tayang perdana pada Rabu, 4 September 2024 di GTV.


Dalam konferensi persnya di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (2/9/2024), Valencia mengatakan Amazing Dance Indonesia melibatkan juri-juri berpengalaman seperti Arinto, Reza Muhammad, dan Ufa Sofura.

Adapula juri dari kalangan artis ternama seperti Ivan Gunawan alias Igun, Maia Estianty, dan Denada.

Amazing Dance Indonesia
Valencia Tanoesoedibjo Sebut Amazing Dance Indonesia Bakal Jadi Konten Segar untuk Pemirsa GTV (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


"Jadi pertama kali kenapa bikin Amazing Dance Indonesia, belakangan ini banyak acara yang fokus di kontes tarik suara. Makanya kita bikin di ranah tari. Kita mau bikin fresh content buat pemirsa," kata Valencia Tanoesoedibjo hari ini.

"Apa yang spesial tentunya ada para judges disini, ada selebriti judges dan expert judges. Tarian yang akan disuguhkan juga ada campuran yakni modern dan tradisional ya jadi itu yang spesial," tambahnya.

Maia Estianty selaku salah satu selebriti judges berharap para kontestan bisa go internasional setelah bersaing dalam acara ini.

Sebab, Maia menilai Indonesia banyak memiliki bakat luar biasa dari kesenian tari khususnya kontemporer.

"Aku pengen lulusan dari sini sih bisa go internasional gitu ya," kata ibunda Al, El, dan Dul tersebut.

