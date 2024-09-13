Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Ungkap Peran Raffi Ahmad di Balik Kesuksesannya sebagai YouTuber

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |17:40 WIB
JAKARTA - Baim Wong mengenang perjalanan kariernya sebagai YouTuber hingga punya kantor megah di Kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Siapa sangka, dibalik kesuksesan tersebut, ada peran Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Diketahui, persahabatan Baim Wong dan Raffi Ahmad sudah terjalin sangat lama tepatnya ketika mereka masih aktif menjadi pesinetron.

Setelah mulai jarang muncul di layar kaca, Raffi lebih dulu aktif membuat konten di YouTubenya sementara Baim sibuk dengan berbagai bisnis.

Baim Wong (IG)
Baim Wong (IG)

"Ya gue begini aja gara-gara dia, kalau dia nggak suruh gue bikin YouTube kan gue nggak mungkin (sebesar ini)," ujar Baim Wong dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (13/9/2024).

