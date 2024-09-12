Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melaney Ricardo Tersentuh dengan Kisah Hijrah Fitri Tropica: Jangan Sampai Gue Pindah Nih

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |23:04 WIB
Melaney Ricardo Tersentuh dengan Kisah Hijrah Fitri Tropica: Jangan Sampai Gue Pindah Nih
Melaney Ricardo Tersentuh dengan Kisah Hijrah Fitri Tropica: Jangan Sampai Gue Pindah Nih (Foto: IG Melaney)
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo mengaku penasaran dengan perjalanan spiritual Fitri Tropica alias Fitrop setelah mantap berhijrah. Dia bahkan menanyakan lebih detail terkait dari mana sumber hidayah Fitrop.

Kepada Melaney, Fitri mengaku lebih dulu memahami arti dari ayat-ayat Alquran yang sering dibaca sejak kecil. Setelah dewasa, ia mengaku harus menggali lebih dalam soal makna ayat Alquran.

"Mungkin secara usia juga udah mulai kayak udah lebih matang kali ya pikirannya," kata Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).

Melaney Ricardo dan Tyson Lynch
Melaney Ricardo dan Tyson Lynch

Selain ayat Alquran, Fitri menyebut arti dari bacaan shalat juga tak kalah membuat tersentuh.

Yang paling membekas, kata dia, ketika membaca doa dalam gerakan duduk diantara dua sujud. Sejak memahami artinya, Fitrop mengaku sering menangis saat shalat.

"Jangankan bacaan Alquran, bacaan shalat aja ketika aku tahu (artinya) aku udah nggak bisa shalat nggak nangis," ucap dia.

"Misalkan nih ya, ada bacaan duduk diantara dua sujud, setiap hari tuh kita diminta untuk 'Ya Allah sayangi aku, cintai aku, lindungi aku, maafkan aku' kayak setiap hari kita (tersentuh)," tambahnya.

Melaney Ricardo yang mendengar cerita tersebut ikut terenyuh. Dia yang beragama Kristen pun khawatir imannya goyah dan berpindah keyakinan.

"Jadi sedih juga nih, padahal aku beda keyakinan nih, jangan sampai gue pindah nih, itu manis banget Fit, surat apa itu? Oh bacaan shalat," kata Melaney Ricardo lalu tertawa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191186//aura_kasih-kLQz_large.jpg
Sederet Postingan Aura Kasih yang Buat Netizen Curiga Dirinya Simpanan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191184//al_ghazali_dan_alyssa_daguise-s12f_large.jpg
Gender Reveal Anak Al Ghazali dan Alyssa Dauise: Its a Girl!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191139//ahmad_dhani-RjM4_large.jpg
Menolak Tua, Ahmad Dhani Ogah Dipanggil Kakek Jelang Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191125//natalie_holscher-QsaH_large.JPG
Nathalie Holscher Pamer Hasil Saweran Nge-DJ, Uangnya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191082//ari_lasso_dan_dearly-Ep47_large.jpg
Ari Lasso Hubungi Ade Tya Jam 2 Pagi, Paginya Chat: Sudah Menikah Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191081//ahmad_dhani-Qvc3_large.jpg
Adopsi Anak Angkat dari Panti Asuhan, Ahmad Dhani Akui Lebih Selektif
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement