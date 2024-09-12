Melaney Ricardo Tersentuh dengan Kisah Hijrah Fitri Tropica: Jangan Sampai Gue Pindah Nih

JAKARTA - Melaney Ricardo mengaku penasaran dengan perjalanan spiritual Fitri Tropica alias Fitrop setelah mantap berhijrah. Dia bahkan menanyakan lebih detail terkait dari mana sumber hidayah Fitrop.

Kepada Melaney, Fitri mengaku lebih dulu memahami arti dari ayat-ayat Alquran yang sering dibaca sejak kecil. Setelah dewasa, ia mengaku harus menggali lebih dalam soal makna ayat Alquran.

"Mungkin secara usia juga udah mulai kayak udah lebih matang kali ya pikirannya," kata Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).

Selain ayat Alquran, Fitri menyebut arti dari bacaan shalat juga tak kalah membuat tersentuh.

Yang paling membekas, kata dia, ketika membaca doa dalam gerakan duduk diantara dua sujud. Sejak memahami artinya, Fitrop mengaku sering menangis saat shalat.

"Jangankan bacaan Alquran, bacaan shalat aja ketika aku tahu (artinya) aku udah nggak bisa shalat nggak nangis," ucap dia.

"Misalkan nih ya, ada bacaan duduk diantara dua sujud, setiap hari tuh kita diminta untuk 'Ya Allah sayangi aku, cintai aku, lindungi aku, maafkan aku' kayak setiap hari kita (tersentuh)," tambahnya.

Melaney Ricardo yang mendengar cerita tersebut ikut terenyuh. Dia yang beragama Kristen pun khawatir imannya goyah dan berpindah keyakinan.

"Jadi sedih juga nih, padahal aku beda keyakinan nih, jangan sampai gue pindah nih, itu manis banget Fit, surat apa itu? Oh bacaan shalat," kata Melaney Ricardo lalu tertawa.