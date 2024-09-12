Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melaney Ricardo Penasaran Ayat Alquran yang Bikin Fitri Tropica Mantap Hijrah

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |19:48 WIB
Melaney Ricardo Penasaran Ayat Alquran yang Bikin Fitri Tropica Mantap Hijrah
Melaney Ricardo Penasaran Ayat Alquran yang Bikin Fitri Tropica Mantap Hijrah (Foto: IG Melaney)
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo mengaku penasaran dengan alasan Fitri Tropica mantap berhijrah. Bahkan, dia tak menyangka sahabatnya itu bisa tampil lebih kalem setelah sukses dikenal sebagai salah satu aktris centil.

Fitri Tropica menjelaskan alasan dirinya hijrah karena memahami arti ayat Alquran. Fitri mengaku banyak perkataan romantis dari Sang Pencipta melalui Kitab Suci-Nya.

Yang paling membekas, kata dia, ketika mengetahui arti dari doa gerakan duduk diantara dua sujud dalam shalat.

Melaney Ricardo dan Tyson Lynch
Melaney Ricardo dan Tyson Lynch

"Jangankan bacaan Alquran, bacaan shalat aja ketika aku tahu (artinya) aku udah nggak bisa shalat nggak nangis," ucap Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191184//al_ghazali_dan_alyssa_daguise-s12f_large.jpg
Gender Reveal Anak Al Ghazali dan Alyssa Dauise: Its a Girl!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191139//ahmad_dhani-RjM4_large.jpg
Menolak Tua, Ahmad Dhani Ogah Dipanggil Kakek Jelang Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191125//natalie_holscher-QsaH_large.JPG
Nathalie Holscher Pamer Hasil Saweran Nge-DJ, Uangnya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191082//ari_lasso_dan_dearly-Ep47_large.jpg
Ari Lasso Hubungi Ade Tya Jam 2 Pagi, Paginya Chat: Sudah Menikah Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191081//ahmad_dhani-Qvc3_large.jpg
Adopsi Anak Angkat dari Panti Asuhan, Ahmad Dhani Akui Lebih Selektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191070//ade_tya-n6GU_large.jpg
Berseteru dengan Mantan Pacar Ari Lasso, Ade Tya Bantah Pansos: Saya sudah Lama di Entertainment
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement