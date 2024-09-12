Melaney Ricardo Penasaran Ayat Alquran yang Bikin Fitri Tropica Mantap Hijrah

JAKARTA - Melaney Ricardo mengaku penasaran dengan alasan Fitri Tropica mantap berhijrah. Bahkan, dia tak menyangka sahabatnya itu bisa tampil lebih kalem setelah sukses dikenal sebagai salah satu aktris centil.

Fitri Tropica menjelaskan alasan dirinya hijrah karena memahami arti ayat Alquran. Fitri mengaku banyak perkataan romantis dari Sang Pencipta melalui Kitab Suci-Nya.

Yang paling membekas, kata dia, ketika mengetahui arti dari doa gerakan duduk diantara dua sujud dalam shalat.

Melaney Ricardo dan Tyson Lynch

"Jangankan bacaan Alquran, bacaan shalat aja ketika aku tahu (artinya) aku udah nggak bisa shalat nggak nangis," ucap Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).