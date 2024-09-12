Fitri Tropica Akui Sempat Takut Kehilangan Job Usai Berhijab

JAKARTA - Fitri Tropica mengaku sempat khawatir kehilangan job setelah memilih berhijab. Adapun keinginan berhijabnya datang setelah ia memperdalam ilmu agama dengan memahami arti dari ayat Alquran.

Namun, Fitri mengakui sempat mengalami perdebatan batin dalam urusan hijab.

"Gimana sih yang kayak 'kamu tahu bahwa sesuatu itu benar, tapi lo nggak bisa menyangkal itu' tapi kayak pura-pura 'ah nanti deh, nanti dulu, nanti dulu," kata Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).

Fitri Tropica. (Foto: Instagram @fitrop)

Tak hanya itu, istri dari Irvan Hanafi ini pernah khawatir kehilangan job di dunia hiburan jika berhijab.

Apalagi, ia sejak awal dikenal dengan karakter centilnya ketika tampil di layar kaca maun sebagai presenter dalam sebuah acara.

"Sampai di titik udah kayak nggak bisa lagi (menolak), dulu tuh sosmed nggak seperti sekarang, 'aduh nanti kerjaan gimana" tuturnya.