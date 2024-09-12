Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fitri Tropica Akui Sempat Takut Kehilangan Job Usai Berhijab

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:26 WIB
Fitri Tropica Akui Sempat Takut Kehilangan Job Usai Berhijab
Fitri Tropica Akui Sempat Takut Kehilangan Job Usai Berhijab (Foto: IG Fitri Tropica)
A
A
A

JAKARTA - Fitri Tropica mengaku sempat khawatir kehilangan job setelah memilih berhijab. Adapun keinginan berhijabnya datang setelah ia memperdalam ilmu agama dengan memahami arti dari ayat Alquran.

Namun, Fitri mengakui sempat mengalami perdebatan batin dalam urusan hijab.

"Gimana sih yang kayak 'kamu tahu bahwa sesuatu itu benar, tapi lo nggak bisa menyangkal itu' tapi kayak pura-pura 'ah nanti deh, nanti dulu, nanti dulu," kata Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).

Fitri Tropica. (Foto: Instagram @fitrop)
Fitri Tropica. (Foto: Instagram @fitrop)

Tak hanya itu, istri dari Irvan Hanafi ini pernah khawatir kehilangan job di dunia hiburan jika berhijab.

Apalagi, ia sejak awal dikenal dengan karakter centilnya ketika tampil di layar kaca maun sebagai presenter dalam sebuah acara.

"Sampai di titik udah kayak nggak bisa lagi (menolak), dulu tuh sosmed nggak seperti sekarang, 'aduh nanti kerjaan gimana" tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191139//ahmad_dhani-RjM4_large.jpg
Menolak Tua, Ahmad Dhani Ogah Dipanggil Kakek Jelang Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191125//natalie_holscher-QsaH_large.JPG
Nathalie Holscher Pamer Hasil Saweran Nge-DJ, Uangnya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191082//ari_lasso_dan_dearly-Ep47_large.jpg
Ari Lasso Hubungi Ade Tya Jam 2 Pagi, Paginya Chat: Sudah Menikah Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191081//ahmad_dhani-Qvc3_large.jpg
Adopsi Anak Angkat dari Panti Asuhan, Ahmad Dhani Akui Lebih Selektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191070//ade_tya-n6GU_large.jpg
Berseteru dengan Mantan Pacar Ari Lasso, Ade Tya Bantah Pansos: Saya sudah Lama di Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191024//ade_tya-v2iq_large.jpg
Ade Tya Bongkar Isi Chat dengan Ari Lasso yang Buat Dearly Djoshua Salah Paham
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement