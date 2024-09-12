Rilis Boleh Merindu, Jaz Hayat Hadir Lebih Dewasa

JAKARTA - Jaz Hayat baru saja merilis single bertajuk Boleh Merindu. Lagu ini menjadi bagian yang menjadi pelengkap dalam album terbaru Jaz.

“Ini lagu utk memenuhi album, lagu terakhir di album. Kemaren ada 9 tapi kayak butuh satu lagi, akhirnya aku sama label ngobrol bareng kita memutuskan rilis boleh merindu,” jelas Jaz Hayat.

Hadirkan lagu Boleh Merindu, Jaz mencoba lebih dewasa dari biasanya. Lagu ini menjadi tanda pertumbuhan Jaz dalam bermusik.

Jaz Hayat

“Dulu tuh kayak lebih cinta monyet, sekarang lebih relate sama yang sudah terikat dengan pernikahan lah. Jadi kalo denger lagunya, 'tenang aja, nanti pada akhirnya akan ketemu dan terbayarkan lah', lebih memenangkan ke pasangannya,” jelas Jaz.

Boleh Merindu menceritakan kisah seseorang yang merindukan pasangannya. Jaz mengaku jatuh cinta sejak pertama kali mendengar demo lagu ini.