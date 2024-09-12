Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jelang Konser Lesti Kejora, Fans Kompak Gelar Pawai 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |00:38 WIB
Jelang Konser Lesti Kejora, Fans Kompak Gelar Pawai 
Lesti Kejora
A
A
A

JAKARTA - Menyambut konser tunggal Lesti Kejora, para penggemarnya, yang terdiri dari Lesti Lovers dan Leslar Lovers, mengadakan proyek besar pada 25 Agustus 2024. Tanpa melibatkan sang idola, mereka memberikan dukungan penuh dengan menggelar pawai serentak di lebih dari 10 kota.

"Inisiatif ini murni dari kita untuk mendukung konser tunggal pertama Lesti di tahun ke-10 kariernya. Kami ingin menunjukkan bahwa Lesti memiliki kualitas suara yang luar biasa dan potensi besar sebagai idola," ujar Danu, salah satu perwakilan Lesti Lovers.

Pawai tersebut diadakan saat Car Free Day dan dalam kegiatan Jumat Berkah. Kota-kota yang berpartisipasi antara lain Cirebon, Semarang, Surabaya, Garut, Sukabumi, Palembang, Makassar, Sumedang, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok.

Jelang Konser Lesti Kejora, Fans Kompak Gelar Pawai
Jelang Konser Lesti Kejora, Fans Kompak Gelar Pawai

Acara fans project ini berakhir pada 8 September 2024, dengan Lesti Lovers dan Leslar Lovers dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok menggelar pawai di Car Free Day di Bundaran HI, sementara di Makassar diadakan di Anjungan Pantai Losari.

Semangat para penggemar untuk menyukseskan acara ini sangat besar. "Kami sudah berangkat dari jam 5 pagi. Di setiap kota, Lesti Lovers dan Leslar Lovers sudah ada koordinator lapangannya, jadi tidak sulit mengatur pawai seperti ini. Kami juga sering berkumpul tiap bulan untuk mendiskusikan rencana ke depan," jelas Syifa, salah satu anggota Lesti Lovers.

Pawai di Jakarta dimulai dari Dukuh Atas dan berakhir di Bundaran HI. Di sana, MIB sebagai media advertising mendukung penuh acara dengan menayangkan poster Konser Sang Kejora di LED di depan gedung Grand Indonesia, yang menjadi momen kebanggaan bagi para penggemar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191186//aura_kasih-kLQz_large.jpg
Sederet Postingan Aura Kasih yang Buat Netizen Curiga Dirinya Simpanan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191184//al_ghazali_dan_alyssa_daguise-s12f_large.jpg
Gender Reveal Anak Al Ghazali dan Alyssa Dauise: Its a Girl!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191139//ahmad_dhani-RjM4_large.jpg
Menolak Tua, Ahmad Dhani Ogah Dipanggil Kakek Jelang Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191125//natalie_holscher-QsaH_large.JPG
Nathalie Holscher Pamer Hasil Saweran Nge-DJ, Uangnya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191082//ari_lasso_dan_dearly-Ep47_large.jpg
Ari Lasso Hubungi Ade Tya Jam 2 Pagi, Paginya Chat: Sudah Menikah Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191081//ahmad_dhani-Qvc3_large.jpg
Adopsi Anak Angkat dari Panti Asuhan, Ahmad Dhani Akui Lebih Selektif
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement