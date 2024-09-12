Jelang Konser Lesti Kejora, Fans Kompak Gelar Pawai

JAKARTA - Menyambut konser tunggal Lesti Kejora, para penggemarnya, yang terdiri dari Lesti Lovers dan Leslar Lovers, mengadakan proyek besar pada 25 Agustus 2024. Tanpa melibatkan sang idola, mereka memberikan dukungan penuh dengan menggelar pawai serentak di lebih dari 10 kota.

"Inisiatif ini murni dari kita untuk mendukung konser tunggal pertama Lesti di tahun ke-10 kariernya. Kami ingin menunjukkan bahwa Lesti memiliki kualitas suara yang luar biasa dan potensi besar sebagai idola," ujar Danu, salah satu perwakilan Lesti Lovers.

Pawai tersebut diadakan saat Car Free Day dan dalam kegiatan Jumat Berkah. Kota-kota yang berpartisipasi antara lain Cirebon, Semarang, Surabaya, Garut, Sukabumi, Palembang, Makassar, Sumedang, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok.

Acara fans project ini berakhir pada 8 September 2024, dengan Lesti Lovers dan Leslar Lovers dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok menggelar pawai di Car Free Day di Bundaran HI, sementara di Makassar diadakan di Anjungan Pantai Losari.

Semangat para penggemar untuk menyukseskan acara ini sangat besar. "Kami sudah berangkat dari jam 5 pagi. Di setiap kota, Lesti Lovers dan Leslar Lovers sudah ada koordinator lapangannya, jadi tidak sulit mengatur pawai seperti ini. Kami juga sering berkumpul tiap bulan untuk mendiskusikan rencana ke depan," jelas Syifa, salah satu anggota Lesti Lovers.

Pawai di Jakarta dimulai dari Dukuh Atas dan berakhir di Bundaran HI. Di sana, MIB sebagai media advertising mendukung penuh acara dengan menayangkan poster Konser Sang Kejora di LED di depan gedung Grand Indonesia, yang menjadi momen kebanggaan bagi para penggemar.