Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Manggung Bareng The Changcuters, Iqbaal Ramadhan Akui Kesulitan Imbangi Tenaga

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |11:05 WIB
Manggung Bareng The Changcuters, Iqbaal Ramadhan Akui Kesulitan Imbangi Tenaga
Manggung Bareng The Changcuters, Iqbaal Ramadhan Akui Kesulitan Imbangi Tenaga (Foto: Instagram/iqbaal.e)
A
A
A

JAKARTA - Iqbaal Ramadhan sempat manggung bareng The Changcuters untuk menggantikan posisi Tria yang sempat pingsan di atas panggung. Hal itu ternyata cukup menjadi kenangan manis bagi Iqbaal.

Sebagai fans, Iqbaal mengaku tak akan menolak jika kembali diajak kolaborasi lagi.

Iqbaal Ramadhan
Manggung Bareng The Changcuters, Iqbaal Ramadhan Akui Kesulitan Imbangi Tenaga (Foto: Instagram/iqbaal.e)


Dalam kanal YouTube Vindes, mantan personel Coboy Junior itu sejatinya penggemar berat The Changcuters sejak Sekolah Dasar. Kala itu, dia bahkan pernah membuat band yang mirip Tria cs untuk tampil di pensi sekolahnya.

"Jadi, pas kelas 5 SD tuh ada kayak pensi sekolah gitu kan, terus gue bikin band di sekolah gue, terus bikin personel jumlahnya sama kayak The Changcuters terus gue beli drum tam-tam, yang berdiri gitu loh mainnya. Terus mainin lagi Parampampam, udah ngefans banget," kata Iqbaal Ramadhan dikutip, Rabu (11/9/2024).

Sebelumnya, pria yang kini akrab disapa Balee itu mengaku sempat khawatir performanya dibandingkan dengan Tria The Changcuters.

"Awalnya kayak wah 'anjir ini mah pasti dibanding-bandingin' awalnya langsung mikir gitu kan. Cuma kayak, 'ntar dulu, kan gue bukan ngegantiin ya?' Gue datang tuh membantu, mensupport, seru-seruan lah," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/25/620/2236262/iqbaal-ramadhan-public-figure-pacaran-itu-normal-d4fKDGgqg7.jpg
Iqbaal Ramadhan: Public Figure Pacaran itu Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190400//ima_2025-ABdu_large.jpeg
Kembali Digelar, IMA 2025 Bakal Hadirkan Panggung Spektakuler Penuh Bintang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190139//yusman_kusuma-N1uX_large.jpg
Yusman Kusuma Bantah Selingkuh dengan Jule: Kami Hanya Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/194/3181153//vino_g_bastian-37FK_large.jpg
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement