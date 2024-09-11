Manggung Bareng The Changcuters, Iqbaal Ramadhan Akui Kesulitan Imbangi Tenaga

JAKARTA - Iqbaal Ramadhan sempat manggung bareng The Changcuters untuk menggantikan posisi Tria yang sempat pingsan di atas panggung. Hal itu ternyata cukup menjadi kenangan manis bagi Iqbaal.

Sebagai fans, Iqbaal mengaku tak akan menolak jika kembali diajak kolaborasi lagi.

Dalam kanal YouTube Vindes, mantan personel Coboy Junior itu sejatinya penggemar berat The Changcuters sejak Sekolah Dasar. Kala itu, dia bahkan pernah membuat band yang mirip Tria cs untuk tampil di pensi sekolahnya.



"Jadi, pas kelas 5 SD tuh ada kayak pensi sekolah gitu kan, terus gue bikin band di sekolah gue, terus bikin personel jumlahnya sama kayak The Changcuters terus gue beli drum tam-tam, yang berdiri gitu loh mainnya. Terus mainin lagi Parampampam, udah ngefans banget," kata Iqbaal Ramadhan dikutip, Rabu (11/9/2024).



Sebelumnya, pria yang kini akrab disapa Balee itu mengaku sempat khawatir performanya dibandingkan dengan Tria The Changcuters.



"Awalnya kayak wah 'anjir ini mah pasti dibanding-bandingin' awalnya langsung mikir gitu kan. Cuma kayak, 'ntar dulu, kan gue bukan ngegantiin ya?' Gue datang tuh membantu, mensupport, seru-seruan lah," ucapnya.