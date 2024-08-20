Dipa Bantah Iqbaal Ramadhan Jadi Pengganti Posisi Tria di The Changcuters

JAKARTA - Dipa Nandastyra Hasibuan, Bassist sekaligus manajer The Changcuters, membantah kabar yang menyebut Iqbaal Ramadhan akan menggantikan posisi

Mochammad Tria Romadhoni sebagai vokalis selama menjalani pemulihan usai pingsan di atas panggung.



Dipa menjelaskan jika The Changcuters punya tema panggung yang berbeda-beda di beberapa kesempatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perayaan 20 tahun grup bandnya berkarya di belantika musik Indonesia.

Dipa Bantah Iqbaal Ramadhan Jadi Pengganti Posisi Tria di The Changcuters (Foto: Instagram/thechangcuters)



"Di beberapa event festival di tahun 2024, kita itu bawa campaign The changcuters 20thn Tangguh. Dimana menandakan kita tahun ini 20 tahun dalam bermusik," ucap Dipa melalui pesan singkat kepada wartawan belum lama ini.



Konsep khusus dari The Changcuters kata Dipa, sejatinya sudah berjalan ketika mereka manggung di The Sound Project. Tepatnya ketika insiden Tria pingsan di panggung.





"Di festival The Sounds Project misalnya, kita bawa orchestra. Kemudian kemarin di RI FEST kita bawa Iqbal Ramadhan (Baale) sebagai special guest saja bagian dari 20thn Tangguh. Jadi setiap festival besar kita ada tema," jelasnya.



"Nah untuk Iqbal menggantikan mas Tria sementara itu tidak, karena itu hanya terjadi di event RI Fest saja dan juga kemarin hanya 3 lagu saja," imbuh Dipa.