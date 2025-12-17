Kembali Digelar, IMA 2025 Bakal Hadirkan Panggung Spektakuler Penuh Bintang!

JAKARTA - Indonesian Music Awards (IMA) akan kembali digelar tahun ini, pada 19 Desember 2025. Ajang penghargaan itu merupakan apresiasi tertinggi atas karya-karya terbaik insan musik Tanah Air.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, IMA tahun ini menghadirkan sinergi strategis antara RCTI dan Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF). Ini merupakan komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan industri musik nasional.

Sebagai home of awardee, RCTI tidak hanya menjadi rumah bagi ajang penghargaan bergengsi ini, namun juga konsisten menghadirkan ruang apresiasi, eksposur, dan dukungan berkelanjutan bagi para musisi Tanah Air di berbagai platform.

Dengan puluhan nominasi dari berbagai kategori prestisius, IMA 2025 menjadi panggung persaingan para penyanyi dan musisi terbaik Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem musik Tanah Air agar semakin berdaya saing.

Memasuki tahun kelima, malam puncak Indonesian Music Awards 2025 tidak hanya menghadirkan momen penghargaan, tetapi juga akan semakin istimewa dengan kehadiran pembaca nominasi dari kalangan artis dan penyanyi papan atas Indonesia.

Tahun ini, sederet artis akan menjadi pembaca nominasi IMA 2025. Dari Changcuters, Lyodra, Tiara Andini, Toton Caribo, Wizz Baker, Jacson Zeran, Aku Jeje, The Lantis, Fajar Sadboy, Halda, Arafah, Abdel Achrian, Randy Martin, hingga Rangga Moela.

Selain ajang penghargaan, IMA 2025 juga akan menyuguhkan penampilan spesial sederet musisi dan penyanyi berbakat Tanah Air. Ada The Changcuters, Lyodra, Tiara Andini, Salma Salsabil, Denada, Mikkyzia, The Lantis, Toton Caribo, Jacson Zeran, dan Wizz Baker.