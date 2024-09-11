Advertisement
MUSIK

Bruno Mars Sukses Ajak Penonton Menggalau di JIS

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |22:18 WIB
JAKARTA - Bruno Mars tak hanya menampilkan aksi panggung nan energik saat konser di Jakarta International Stadium (JIS), pada Rabu malam, (11/9/2024).

Bruno juga tampak menampilkan sejumlah kebolehannya dalam memainkan sejumlah alat musik, mulai dari gitar hingga piano. 

Usai menyanyikan beberapa lagu dengan irama musik nan menghentak, Bruno lalu mendadak mengajak penggemarnya untuk ‘melow’ bareng dengan beberapa lagu populernya. 

Menariknya, beberapa lagunya yang terkenal memiliki irama musik up beat, ia aransemen dengan iringan musik nan melow melalui piano yang ia mainkan. 

Sebut saja lagu Nothing On You, Leave The Door Open, dan Die With Smilie. Beberapa lagi itu mendadak dibuat dengan irama musik nan mellow oleh musisi asal Amerika Serikat itu.

Penonton lantas auto ikut menyanyikan beberapa lagu tersebut hingga sukses membuat suasana JIS menggema seketika. 

Bruno Mars membuka penampilannya pada pukul 20.00 WIB lewat lagu 24K Magic, Finesse, dan Treasure.

Kemudian, Bruno Mars tampil energik menggunakan gitar Fender layaknya gitaris blues Jimmy Hendrix.

Tak terasa, penonton sudah disuguhkan pertunjukan sang legenda selama 60 menit penuh.

Di lagu ke 10, Bruno Mars memilih Marry You demi membakar antusias penonton. Kali ini, Bruno tampil kembali memainkan gitarnya.

Lagu yang sangat fenomenal itu pun berhasil membuat penonton histeris. Apalagi, Marry You menyimpan makna mendalam tentang ajakan menikah seseorang kepada sang kekasih.

 

Halaman:
1 2
