Bruno Mars Mendadak Gombal: Aku Kangen Kamu Sayang

JAKARTA - Bruno Mars memang selalu sukses memberikan kejutan kepada penggemarnya di setiap aksi panggungnya.

Tidak terkecuali, saat ia manggung di JIS, pada Rabu malam, (11/9/2024). Pasalnya, saat akan menyanyikan lagu ‘Calling All My Lovelies’, Bruno melakukan gimmick yang sukses membuat penonton khususnya kaum hawa dibuat histeris.

Bruno Mars berlaga sedang kangen dengan seorang wanita lalu menelponnya. Ia lantas menyapanya dengan kalimat nan mesra.

Bruno Mars Mendadak Gombal: Aku Kangen Kamu Sayang

Menariknya, ia lagi-lagi menggunakan bahasa Indonesia saat menggoda wanita yang ia telepon itu.

“Halo baby,” ujar Bruno Mars sambil memegang properti mirip telepon.

“Aku kangen kamu sayang,” lanjutnya, disusul teriakan histeris penonton.

Rupanya, sapaan mesra itu tak sekedar dijadikan ‘gimmick’. Bruno Mars tampak kembali menggunakan gombalan maut tersebut sebagai lirik opening lagu yang dibawakannya.

Tak sendirian, bahkan, penyanyi dan penari latarnya juga ikut menyanyikan kalimat “Aku kangen kamu sayang” secara berulang kali sebagai intro lagu Calling All My Lovelies yang dibawakannya.

Sebelumnya, penyanyi asal Amerika Serikat ini juga sempat membuka penampilannya lewat lagu 24 K Magic. Penonton lantas auto antusias ikut menyanyikan salah satu lagu populernya itu.

Tak sampai disitu, Bruno Mars yang tampil ‘swag’ dengan outfit berupa atasan kemeja pendek bermotif dan ikat kepala itu melanjutkan penampilannya dengan lagu ‘Finesse’.