Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bruno Mars Mendadak Gombal: Aku Kangen Kamu Sayang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |21:50 WIB
Bruno Mars Mendadak Gombal: Aku Kangen Kamu Sayang
Bruno Mars Mendadak Gombal: Aku Kangen Kamu Sayang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bruno Mars memang selalu sukses memberikan kejutan kepada penggemarnya di setiap aksi panggungnya. 

Tidak terkecuali, saat ia manggung di JIS, pada Rabu malam, (11/9/2024). Pasalnya, saat akan menyanyikan lagu ‘Calling All My Lovelies’, Bruno melakukan gimmick yang sukses membuat penonton khususnya kaum hawa dibuat histeris.

Bruno Mars berlaga sedang kangen dengan seorang wanita lalu menelponnya. Ia lantas menyapanya dengan kalimat nan mesra. 

Bruno Mars Mendadak Gombal: Aku Kangen Kamu Sayang
Bruno Mars Mendadak Gombal: Aku Kangen Kamu Sayang

Menariknya, ia lagi-lagi menggunakan bahasa Indonesia saat menggoda wanita yang ia telepon itu. 

“Halo baby,” ujar Bruno Mars sambil memegang properti mirip telepon.

“Aku kangen kamu sayang,” lanjutnya, disusul teriakan histeris penonton. 

Rupanya, sapaan mesra itu tak sekedar dijadikan ‘gimmick’. Bruno Mars tampak kembali menggunakan gombalan maut tersebut sebagai lirik opening lagu yang dibawakannya. 

Tak sendirian, bahkan, penyanyi dan penari latarnya juga ikut menyanyikan kalimat “Aku kangen kamu sayang” secara berulang kali sebagai intro lagu Calling All My Lovelies yang dibawakannya. 

Sebelumnya, penyanyi asal Amerika Serikat ini juga sempat membuka penampilannya lewat lagu 24 K Magic. Penonton lantas auto antusias ikut menyanyikan salah satu lagu populernya itu. 

Tak sampai disitu, Bruno Mars yang tampil ‘swag’ dengan outfit berupa atasan kemeja pendek bermotif dan ikat kepala itu melanjutkan penampilannya dengan lagu ‘Finesse’. 

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191006//el_rumi_dan_syifa_hadju-jRsv_large.jpg
Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Pertengahan Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190139//yusman_kusuma-N1uX_large.jpg
Yusman Kusuma Bantah Selingkuh dengan Jule: Kami Hanya Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/194/3181153//vino_g_bastian-37FK_large.jpg
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3179953//chris_evans-Y3tb_large.jpg
Aktor Captain America Chris Evans Resmi Jadi Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement