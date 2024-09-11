Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Bruno Mars, Lagu Marry You Sukses Hentak JIS

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |21:24 WIB
Konser Bruno Mars, Lagu Marry You Sukses Hentak JIS
Konser Bruno Mars, Lagu Marry You Sukses Hentak JIS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bruno Mars tengah melangsungkan konsernya di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara, pada Rabu (11/9/2024) malam.

Berdasarkan pantauan, Bruno Mars membuka penampilannya pada pukul 20.00 WIB lewat lagu 24K Magic, Finesse, dan Treasure.

Kemudian, Bruno Mars tampil energik menggunakan gitar Fender layaknya gitaris blues Jimmy Hendrix.

Konser Bruno Mars, Lagu Marry You Sukses Hentak JIS
Konser Bruno Mars, Lagu Marry You Sukses Hentak JIS

Tak terasa, penonton sudah disuguhkan pertunjukan sang legenda selama 60 menit penuh.

Di lagu ke 10, Bruno Mars memilih Marry You demi membakar antusias penonton. Kali ini, Bruno tampil kembali memainkan gitarnya.

Lagu yang sangat fenomenal itu pun berhasil membuat penonton histeris. Apalagi, Marry You menyimpan makna mendalam tentang ajakan menikah seseorang kepada sang kekasih.

Selain aksi energik Bruno Mars, pengiring band seperti gitaris dan drummernya pun turut memamerkan skil masing-masing.

Mereka secara bergantian memainkan instrumen solo memukau sebelum melanjutkan ke lagu selanjutnya.

 

