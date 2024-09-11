Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bruno Mars Sapa Penggemar : Jakarta Aku di Sini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |21:21 WIB
JAKARTA - Hari pertama konser Bruno Mars di Jakarta International Stadium (JIS) berlangsung meriah pada Rabu, (11/9/2024).

Bruno Mars membuka penampilannya lewat lagu 24 K Magic. Penonton lantas auto antusias ikut menyanyikan salah satu lagu populernya itu. 

Tak sampai disitu, Bruno Mars yang tampil ‘swag’ dengan outfit berupa atasan kemeja pendek bermotif dan ikat kepala itu melanjutkan penampilannya dengan lagu Finesse. 

Menariknya, Bruno tak lupa menyapa penggemarnya di Jakarta dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

“Jakartaa aku di siniii!!!” teriak Bruno, disusul dengan teriak para penonton.

Tak hanya dibuat histeris dengan sapaannya, para penggemarnya juga dibuat tak kalah histeris dengan aksi panggungnya yang tak kalah memukau dan energik bersama dengan penyanyi dan penari latarnya. 

Bruno Mars tak hanya menampilkan suara khasnya, namun juga aksi tarian khasnya yang kerap ditunggu-tunggu para penggemarnya di setiap aksi panggungnya. 

Usai membawakan lagu Finesse, Bruno Mars kembali menghibur para penggemarnya dengan lagu Treasure. Tentunya, dengan aksi panggung yang meriah. 

 

Halaman:
1 2
