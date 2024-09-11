Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hari Pertama Konser Bruno Mars, Arus Lalin Menuju JIS Padat Merayap

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:22 WIB
Hari Pertama Konser Bruno Mars, Arus Lalin Menuju JIS Padat Merayap
Hari Pertama Konser Bruno Mars, Arus Lalin Menuju JIS Padat Merayap (Foto: Okezone)
JAKARTA - Arus lalu lintas menuju Jakarta International Stadium (JIS) terpantau padat merayap jelang konser Bruno Mars hari pertama yang digelar pada hari ini, Rabu (11/9/2024).

Baik itu akses menuju Mandiri Gate (Taman BMW), Treasure Gate (Pintu Selatan), dan Billionaire Gate (JPO Ancol). 

Dari pantauan Okezone, arus lalu lintas bahkan mengalami kemacetan yang cukup panjang di beberapa titik sejak pukul 17.00 WIB. Mulai dari depan Ancol, hingga jalan menuju area JIS.

Hari Pertama Konser Bruno Mars, Arus Lalin Menuju JIS Padat Merayap
Hari Pertama Konser Bruno Mars, Arus Lalin Menuju JIS Padat Merayap

Pasalnya, banyak penonton yang mulai memadati area parkir yang disediakan di sekitar JPO Ancol, sehingga memicu kemacetan. Mereka lantas berjalan menuju JIS dengan menyeberangi JPO Ancol. 

