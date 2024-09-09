Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Emosi, Angger Dimas Nyaris Adu Jotos dengan Adik Yudha Arfandi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |17:27 WIB
Emosi, Angger Dimas Nyaris Adu Jotos dengan Adik Yudha Arfandi (Foto: IG Angger)
JAKARTA - Angger Dimas hadir di sidang lanjutan kasus kematian sang anak Dante dengan terdakwa Yudha Arfandi, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Senin (9/9/2024).

Setelah persidangan, Angger Dimas tampak emosi hingga nyaris adu jotos dengan adik Yudha Arfandi, Ivan. 

Hal itu dikarenakan Angger Dimas terus menerus ditantang oleh pihak Yudha Arfandi. Padahal bukti-bukti mengarah jika Yudha Arfandi membunuh Dante, anak Dimas Angger dan Tamara Tyasmara. 

Emosi, Angger Dimas Nyaris Adu Jotos dengan Adik Yudha Arfandi

"Kan katanya saya dicariin, saya dicariin buat apa saya tanya, kok kaya jagoan semua. Ini kan anak gue udah dimatiin, jangan begitulah," ucap Angger Dimas, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (9/9/2024).

Mantan suami Tamara Tyasmara, juga memperingatkan keluarga Yudha Arfandi untuk tidak membawa anggota dewan dalam kasus mereka.

“Jangan bawa-bawa anggota dewan segala macam, karena ini kan kasus pembunuhan yang jelas pembunuhan," tambah Angger Dimas.

Padahal selama ini Angger Dimas sudah berdiam diri menahan emosinya saat pihak-pihak yang diduga berasal dari Yudha Arfandi kerap disenggol. 

"Yang nantangin duluan dia dari kemarin. Dari ruang sidang, di luar, kita udah diem, saya bapak korban, etika juga jangan gitu," pungkas Angger Dimas.

 

