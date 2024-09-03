Yudha Arfandi Berencana Laporkan Balik Tamara Tyasmara Usai Dicap Berbohong

JAKARTA - Yudha Arfandi, terdakwa kasus kematian anak Tamara Tyasmara, berencana akan melaporkan balik mantan kekasihnya. Hal tersebut terjadi usai ibunda Tamara Tyasmara, Ristya Aryuni, menyakini lima saksi yang dibawa Yudha Arfandi dalam sidang pada Senin, 2 September telah memberikan keterangan palsu.



"100 persen bohong semua, terus yang rumah sakit juga , itu rumah sakit itu Tamara sama aku juga ke sana gitu," ujar Ristya Aryuni kepada wartawan.



Dalam wawancara berbeda, Yudha Arfandi melalui kuasa hukumnya, Daliun Sailan, melontarkan tudingan serupa.

Yudha Arfandi Berencana Laporkan Balik Tamara Tyasmara Usai Dicap Berbohong (foto: Okezone)

Dia bahkan menantang pihak Tamara untuk membuktikan tuduhannya.



"Kalau bohong ya kita buktikan, omongan dia (saksi Yudha) itu, ini yang hadir langsung, bukan katanya, dia konsekuensinya kalau bohong, masuk penjara, karena memberikan keterangan palsu, laporkan saja kalau memang benar," ucap Daliun.



Daliun lalu menyinggung soal rencana untuk melaporkan balik Tamara Tyasmara. Lagi-lagi, ini karena pihaknya merasa Tamara sudah memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi beberapa waktu lalu.