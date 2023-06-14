Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nyaris Buta, Dewi Yull Jalani 2 Operasi untuk Mata Bagian Kanan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:17 WIB
Nyaris Buta, Dewi Yull Jalani 2 Operasi untuk Mata Bagian Kanan
Dewi Yull. (Foto: Instagram/@dewiyullofficiall)
A
A
A

JAKARTA - Artis senior Dewi Yull membagikan kabar bahwa dirinya menjalani operasi mata yang berlangsung siang tadi, Selasa (13/6/2023). Melalui unggahan Instagram storiesnya, terlihat Dewi Yull terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata bagian kanannya yang dibalut perban.

Adapun operasi pada mata bagian kanannya itu akan dijalaninya dua kali, yakni operasi retinal detachment, dan katarak yang disebutnya sudah cukup parah.

"Bismillah siang ini operasi mata kananku yang nyaris buta, ini sekaligus menjalani 2 operasi, retinal detachment, dan katarak yang sudah parah,"tulis Dewi Yull dikutip dari unggahan Instagramnya, Selasa (13/6/2023).

Ia pun meminta doa agar operasinya berjalan lancar sehingga mata bagian kanannya dapat berfungsi secara normal kembali agar dapat melihat dengan jelas.

"Doakan ya para sahabat semoga semuanya berjalan lancar dan aku bisa melihat dunia terang kembali, aamiin,"tutupnya.

Halaman:
1 2
