Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Menparekraf Sandiaga Uno Perkuat Ekosistem Film Belitung Lewat Festival Film Bulanan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |20:50 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno Perkuat Ekosistem Film Belitung Lewat Festival Film Bulanan
Sandiaga Uno Perkuat Ekosistem Film Belitung Lewat Festival Film Bulanan. (Foto: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
A
A
A

BELITUNG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno memfasilitasi para pembuat film di Belitung dengan menggelar Festival Film Bulanan. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan komunitas film lokal. 

“Kami berharap, Festival Film Bulanan (Fesbul) 2024 ini bisa menjangkau lebih banyak pelaku industri perfilman dan budaya Tanah Air,” kata Sandiaga di Bioskop NSC x Meirobie, Tanjung Pandan, Belitung, pada 6 September 2024.

Sandiaga Uno berharap, suatu hari nanti Festival Film Belitung bisa berkembang besar seperti Sundance Film Festival di Utah, Amerika Serikat. Digelar setiap Januari di kawasan wisata Utah, Sundance mampu membuat sebuah kawasan lebih hidup.

“Karena itu, saya sangat mendukung Festival Film Bulanan ini akan menjadi cikal bakal Festival Film Belitung yang bisa menjadi kebanggaan kita bersama,” tutur sang menteri menambahkan.

Sandiaga Uno berharap, Fesbul bisa menghasilkan kolaborasi para sineas lokal dengan karya berkualitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dalam Fesbul kali ini, sang menteri tampak menyeroti film Man in Your Area dari Lokus Satu.

Sandiaga Uno Perkuat Ekosistem Film Belitung Lewat Festival Film Bulanan. (Foto: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
Sandiaga Uno Perkuat Ekosistem Film Belitung Lewat Festival Film Bulanan. (Foto: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

“Luar biasa banget! Filmnya sederhana, tapi sangat menghibur. Membuat saya jadi ingin ke Jogja,” ungkap Sandiaga memuji. 

Dari film yang menampilkan ragam tempat wisata tersebut, Sandiga Uno mengaku, mendapatkan inspirasi untuk membuat film pendek yang menampilkan keindahan setiap destinasi di Indonesia. 

Belitung misalnya, dinilai sang menteri, memiliki potensi alam yang sangat solid dan memesona. Kekuatan itu bisa digunakan para sineas Tanah Air menjadi ‘studio’ pengambilan gambar yang natural dan baik. 

Karena itu, Sandiaga Uno mendorong destinasi wisata Belitung Timur dan Kabupaten Belitung untuk dijadikan lokasi syuting. Tak hanya memiliki alam yang memesona, kawasan ini juga kaya akan budaya yang bisa dieksplorasi lebih jauh.

Sandiaga sempat mengunjungi Desa Wisata Lenggang di Kecamatan Gantung, Belitung Timur yang sempat dijadikan lokasi syuting film horor The Bell. Dia berharap, ada lebih banyak produksi yang datang dan menjadikan Belitung sebagai lokasi syuting. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/206/3060026/sandiaga_uno_sebut_belitung_sebagai_studio_alam_potensial_untuk_lokasi_syuting-aTgE_large.jpg
Sandiaga Uno Sebut Belitung sebagai Studio Alam Potensial untuk Lokasi Syuting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/614/3164642//pegawai_kua_selat_nasik-fx8U_large.jpg
Demi Akad di Pulau Terluar, Pegawai KUA 3,5 Jam Arungi Laut Belitung hingga Perahu Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138751//partai_persatuan_pembangunan-64oG_large.jpg
PPP Bakal Gelar Muktamar, Nama Sandiaga Uno hingga Gus Yasin Masuk Bursa Caketum
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement