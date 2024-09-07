Menparekraf Sandiaga Uno Perkuat Ekosistem Film Belitung Lewat Festival Film Bulanan

Sandiaga Uno Perkuat Ekosistem Film Belitung Lewat Festival Film Bulanan. (Foto: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

BELITUNG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno memfasilitasi para pembuat film di Belitung dengan menggelar Festival Film Bulanan. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan komunitas film lokal.

“Kami berharap, Festival Film Bulanan (Fesbul) 2024 ini bisa menjangkau lebih banyak pelaku industri perfilman dan budaya Tanah Air,” kata Sandiaga di Bioskop NSC x Meirobie, Tanjung Pandan, Belitung, pada 6 September 2024.

Sandiaga Uno berharap, suatu hari nanti Festival Film Belitung bisa berkembang besar seperti Sundance Film Festival di Utah, Amerika Serikat. Digelar setiap Januari di kawasan wisata Utah, Sundance mampu membuat sebuah kawasan lebih hidup.

“Karena itu, saya sangat mendukung Festival Film Bulanan ini akan menjadi cikal bakal Festival Film Belitung yang bisa menjadi kebanggaan kita bersama,” tutur sang menteri menambahkan.

Sandiaga Uno berharap, Fesbul bisa menghasilkan kolaborasi para sineas lokal dengan karya berkualitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dalam Fesbul kali ini, sang menteri tampak menyeroti film Man in Your Area dari Lokus Satu.

“Luar biasa banget! Filmnya sederhana, tapi sangat menghibur. Membuat saya jadi ingin ke Jogja,” ungkap Sandiaga memuji.

Dari film yang menampilkan ragam tempat wisata tersebut, Sandiga Uno mengaku, mendapatkan inspirasi untuk membuat film pendek yang menampilkan keindahan setiap destinasi di Indonesia.

Belitung misalnya, dinilai sang menteri, memiliki potensi alam yang sangat solid dan memesona. Kekuatan itu bisa digunakan para sineas Tanah Air menjadi ‘studio’ pengambilan gambar yang natural dan baik.

Karena itu, Sandiaga Uno mendorong destinasi wisata Belitung Timur dan Kabupaten Belitung untuk dijadikan lokasi syuting. Tak hanya memiliki alam yang memesona, kawasan ini juga kaya akan budaya yang bisa dieksplorasi lebih jauh.

Sandiaga sempat mengunjungi Desa Wisata Lenggang di Kecamatan Gantung, Belitung Timur yang sempat dijadikan lokasi syuting film horor The Bell. Dia berharap, ada lebih banyak produksi yang datang dan menjadikan Belitung sebagai lokasi syuting.