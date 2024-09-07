Sandiaga Uno Sebut Belitung sebagai Studio Alam Potensial untuk Lokasi Syuting Film

BELITUNG - Sandiaga Uno menyebut Belitung sebagai ‘studio’ alam raksasa yang cocok digunakan untuk lokasi syuting. Tak hanya indah, kawasan ini juga kaya budaya yang bisa dieksplorasi lebih jauh dalam karya film.

“Harapan saya, ada lebih banyak sineas muda yang menggarap filmnya di Belitung. Sehingga kita bisa mengulang kembali efek Laskar Pelangi yang sempat populer di era 2000-an,” katanya di Tanjung Pandan, Belitung, pada 6 September 2024.

Sandiaga Uno Perkuat Ekosistem Film Belitung Lewat Festival Film Bulanan. (Foto: Kemenparekraf)

Sandiaga mengaku, sempat mengunjungi lokasi syuting film The Bell yang terletak di Desa Wisata Lenggang di Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Dia menyebut pesona kawasan itu memang layak menjadi setting sebuah proyek film.

Dia menilai, salah satu cara untuk membangkitkan industri pariwisata sekaligus perfilman nasional adalah dengan menggelar Festival Film Bulanan (Fesbul) secara reguler. Kali ini, Fesbul 2024 digelar di Bioskop NSC X Meirobie, Tanjung Pandan, Belitung, pada 6 September 2024.

Sandiaga Uno meyakini, Fesbul bisa menjadi ajang kolaborasi para sineas lokal dengan karya berkualitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Salah satu karya yang mencuri perhatian sang menteri adalah Man in Your Area dari Lokus Satu.

“Film ini sangat luar biasa! Ceritanya begitu simple namun sangat menghibur. Saya sampai ingin ke Jogja setelah menonton filmnya,” ungkap pria 55 tahun tersebut.

Dari film yang diputar di Fesbul 2024, Sandiaga Uno terinspirasi untuk membuat film pendek yang bisa ‘mempromosikan’ keindahan tempat wisata di Indonesia. “Semoga, acara ini bisa menjangkau lebih banyak sineas ke depannya.”*

(SIS)