Rianti Cartwright Mulai Kelabakan saat Anak Tanya Hal yang Sulit Dijawab

JAKARTA - Rianti Cartwright mulai kelabakan ketika menghadapi anaknya, Cara Rose Kanaya Nainggolan. Apalagi, Casa yang sudah masuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan mulai aktif berkomunikasi serta menanyakan hal-hal baru.



Siapa sangka, Rianti mengaku pernah kebingungan ketika disodori pertanyaan sang anak.

Rianti Cartwright Mulai Kelabakan saat Anak Tanya Hal yang Sulit Dijawab (foto: Instagram/riantic)



Adapun pertanyaan itu menyangkut soal kematian nenek tercintanya.



"Banyak (pertanyaan sulit). Opungnya kan meninggal, terus dia juga melihat ada beberapa kerabat yang meninggal dunia. Terus dia pernah nanya ke bapaknya ‘bapak, bapak nanti juga meninggal?’ Kayak gitu ‘oh iya nanti kalau udah tua," ujar Rianti Cartwright kepada wartawan baru-baru ini.



Suami Rianti, Casanova Alfonso, pun sering membantu sang istri dalam menjawab pertanyaan anaknya.



"Iya mama juga'. Terus dia nanya ‘nanti kalau misalnya itu siapa yang jagain aku?’ Wah udah nggak bisa (jawab)," tutur Casanova.



"Kita jadi kayak huuuu pengin nangis," timpal Rianti.