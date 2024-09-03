Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rianti Cartwright Bersyukur Jadi Ibu Rumah Tangga Usai Punya Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |21:45 WIB
Rianti Cartwright Bersyukur Jadi Ibu Rumah Tangga Usai Punya Anak
Rianti Cartwright Bersyukur Jadi Ibu Rumah Tangga Usai Punya Anak (Foto: Instagram/riantic)
A
A
A

JAKARTA - Rianti Cartwright mengaku bersyukur memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga usai memiliki anak. Bahkan dia cukup menikmati kesehariannya tersebut.

Hal itu membuat istri dari Cassanova Alfonso ini harus rela menahan diri untuk kembali syuting sinetron.Apalagi, anak Rianti Cartwright, Cara Rose Kanaya Nainggolan, baru saja masuk Taman Kanak-Kanak (TK).

Rianti Cartwright Bersyukur  Jadi Ibu Rumah Tangga Usai Punya Anak (Foto: Instagram/riantic)
Rianti Cartwright Bersyukur Jadi Ibu Rumah Tangga Usai Punya Anak (Foto: Instagram/riantic)


"Ya itu wow banget, harus mikirin menu makanannya, snacknya, apa, nah ini juga baru pertama kali kan sekolah, sebelumnya kan online, jadi pasti ada dramanya, pagi-pagi nangis 'kenapa aku mesti sekolah," ujar Rianti Cartwright di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Meski demikian, Rianti mengaku tak merasa beban dalam mengurus sang anak. Apalagi, Rianti dan sang suami sudah lama menanti kehadiran anaknya.

"Jadi pas punya anak tuh benar-benar 'aduh Tuhan terima kasih' jadi biarpun dia rewel atau protes atau gimana kita benar-benar menjalani wah aku tuh doa loh untuk momen ini," kata dia.

Rianti sendiri masih menjaga kekompakkan bareng sang suami demi keharmonisan keluarga kecilnya.

 

