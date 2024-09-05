Lyodra akan Diberkati Paus Fransiskus dalam Misa Akbar di GBK

JAKARTA - Lyodra mengaku tak hanya akan bernyanyi dalam Misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK), hari ini, Kamis (5/9/2024). Jelang penampilannya di momen bersejarah tersebut, Lyodra pun membagikan foto dirinya yang tengah berada di lokasi Misa akbar.



Dalam foto yang dibagikan, Lyodra tampak berada di panggung utama tempat Paus Fransiskus memimpin misa sore nanti. Dia juga membagikan foto deretan kursi yang sudah berjejer rapi di lintasan atletik.

Lyodra akan Diberkati Paus Fransiskus dalam Misa Akbar di GBK (Foto: Instagram/lyodraofficial)



Lyodra sendiri begitu antusias sekaligus terharu karena nanti dirinya bukan hanya bernyanyi melainkan akan diberkati langsung oleh Paus Fransiskus. Tentu ini akan menjadi momen berharga sekaligus bersejarah dalam hidupnya.



"Bukan cuma nyanyi tapi besok aku juga dapat berkat langsung sama Pope. Ini sih yang bikin aku merinding gabisa ngomong. Kayak Tuhan baikk banget yaaa??? baikkkk banget," ungkap Lyodra dikutip dari fitur broadcast message di akun Instagram @lyodraofficial, Kamis (5/9/2024).



Jelang penampilannya, Lyodra mengaku gugup sekaligus bahagia karena mendapat kehormatan untuk bernyanyi disaksikan Paus Fransiskus dan puluhan ribu jemaat yang datang langsung dalam misa akbar tersebut. Dia pun minta didoakan agar penampilannya berjalan lancar.