Andre Taulany Bantah Tudingan Gugat Cerai Erin Karena Perilaku Konsumtif

JAKARTA - Andre Taulany menjadi sorotan lantaran memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin. Bahkan ,permohonan cerai talak tersebut telah diajukan olehnya sejak April 2024.

Saat informasi soal gugatan perceraian itu mulai berhembus ke publik, muncul berbagai spekulasi mengenai alasan dibalik keputusan Andre menggugat cerai istrinya. Bahkan, kehidupan Erin ikut dikaitkan dengan hal itu dimana Erin dikenal sebagai sosialita dengan kehidupan yang hedon.



Andre pun membantah spekulasi itu. Dia menegaskan bahwa ada perbedaan prinsip diantara mereka yang telah terjadi bertahun-tahun sehingga akhirnya mereka sepakat berpisah.

Andre Taulany Bantah Tudingan Gugat Cerai Erin Karena Perilaku Konsumtif (Foto: Okezone)

Personel grup The Prediksi ini bahkan tak ingin muncul spekulasi buruk terhadap dirinya maupun Erin karena proses perceraian ini. Mengingat, hubungan Andre dan Erin masih terjalin baik sampai saat ini.



"Gak, ini sekalian klarifikasi, jangan sampai menyudutkan salah satu pihak karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini," ujar Andre Taulany di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2024).



Meski dalam proses cerai, mereka masih saling menghargai satu sama lain, tidak ada perselisihan di dalamnya. Sebab keputusan untuk berpisah ini telah disepakati bersama.



"Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya, tidak saling menjelekkan dan menyalahkan karena ini kan keputusan kami berdua," sambungnya.