Atta Halilintar Sambangi Polres Jakarta Selatan, Resmi Laporkan Akun Penyebar Hoaks?

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini. Namun tidak diketahui pasti apa kedatangan mereka untuk melaporkan akun penyebar hoaks atau justru hal lain.

Kedatangan Atta ke Polres Jaksel sendiri diketahui lewat unggahannya di Instagram Dalam unggahannya, Atta membagikan foto suatu tempat bertuliskan 'SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES METRO JAKARTA SELATAN' sehingga diduga dirinya sedang berada di sana.

Tak banyak keterangan dalam foto yang dibagikannya. Dia hanya menyematkan emoticon telapak tangan yang seolah sedang berdoa.

Atta Halilintar Sambangi Polres Jakarta Selatan, Resmi Laporkan Akun Penyebar Hoaks? (Foto: Instagram/attahalilintar)

Lalu, sang istri membagikan ulang unggahan tersebut dengan mengucap lafaz basmalah.



Atta Halilintar juga membagikan tangkapan layar berisi pesan DM dari netizen yang memberikan pesan dukungan serta doa terbaik karena mereka menduga bahwa sulung 11 bersaudara itu telah melaporkan para penyebar hoaks ke pihak berwajib.



"Kami dukung," tulis @gus***.



"Insyaa Allah ini jalan terbaik…..Aamiin," tulis @mir**.





"Jangan dicabut lagi bang, kalau udah minta maaf si pelakunya," tulis @nur**.



Tak lama berselang usai mengunggah foto tersebut, Atta dan Aurel terlihat keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, dia tak memberikan penjelasan terkait alasan kedatangannya bersama Aurel. Dia hanya minta didoakan di tengah fitnah dan hoaks tentang dirinya dan keluarga.



"Semoga lancar, mohon doanya semoga lancar. Intinya sebagai kepala rumah tangga ditanyain orang katanya lagi cerai, apa, ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai, terus dibilang ada nikah siri sama ini, sama itu," kata Atta Halilintar dikutip dari kanal YouTube Starpro, Kamis (5/9/2024).