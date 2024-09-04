Atta Halilintar Sebut Polisi Sudah Proses Laporannya Terkait Fitnah Menikah Siri dengan Ria Ricis

JAKARTA - Atta Halilintar mengaku bahwa laporannya terkait beberapa akun penyebar fitnah yang membuat isu pernikahan sirinya dengan Ria Ricis telah diproses oleh pihak kepolisian. Sayangnya, Atta tidak menjelaskan dimana dirinya membuat laporan tersebut.

Sebagai publik figur yang kerap mendapat pemberitaan miring, suami Aurel Hermansyah ini mengaku tengah berusaha ikhlas. Dia berharap hal ini bisa menjadi penghapus dosanya di masa lalu.



"Ya semoga jadi penghapusan dosa, amiinn," ujar Atta Halilintar di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Atta Halilintar Sebut Polisi Sudah Proses Laporannya Terkait Fitnah Menikah Siri dengan Ria Ricis (foto: Instagram/attahalilintar)

"Insha Allah iya, sudah di rencanain semuanya sudah diproses juga beberapa, cuma memang kan akunnya banyak jadi kita detailkan dulu kita juga masih berkoordinasi dengan pihak berwajib," sambungnya.



Sejatinya, ayah dua anak itu mengatakan bahwa polisi sudah memeriksa akun-akun tersebut sejak beberapa hari lalu.



Tak ingin ambil pusing, Atta mengaku menyerahkan proses tersebut kepada pihak berwajib.