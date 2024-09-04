Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rumah Tangganya Difitnah dengan Kabar Miring, Aurel Hermansyah: Sebel Banget!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |13:05 WIB
Rumah Tangganya Difitnah dengan Kabar Miring, Aurel Hermansyah: Sebel Banget!
Rumah Tangganya Difitnah dengan Kabar Miring, Aurel Hermansyah: Sebel Banget! (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah mengaku kesal lantaran rumah tangganya belakangan selalu diwarnai dengan kabar miring. Terbaru, Atta Halilintar difitnah sudah menikah siri dengan Ria Ricis.

Mengetahui suaminya terlibat pemberitaan miring, Aurel Hermansyah ikut merasa resah. Apalagi dengan kemunculan akun-akun yang tidak jelas asal-usulnya lalu membuat konten dengan narasi mengarah kepada fitnah.

Melalui fitur broadcast messages di instagram, Aurel meluapkan kekesalannya kepada akun-akun tersebut. Dia tak habis pikir, mengapa orang-orang bersembunyi dibalik akun-akun bodong untuk menyebar fitnah.

Aurel Hermansyah
Rumah Tangganya Difitnah dengan Kabar Miring, Aurel Hermansyah: Sebel Banget! (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)


"Nggak ngerti lagi sih sama akun-akun bodong yang bikin berita-berita fitnah. Sebel banget," tulis Aurel Hermansyah dikutip dari instagram @aurelie.hermansyah, Rabu (4/9/2024).

Mengenai kemunculan hoaks dan fitnah ini, Atta Halilintar mengungkap bahwa dirinya sudah melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong terkait dirinya dan juga keluarga. Dia menjelaskan bahwa baru beberapa beberapa akun media sosial saja yang dilaporkan

"Insyaallah iya, sudah direncanakan semua, sudah diproses juga beberapa. Kebetulan akunnya memang banyak jadi kita lagi detailkan dulu dan kita sudah komunikasi juga," kata Atta Halilintar dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Mengingat cukup banyak akun yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong, Atta perlu waktu untuk mengumpulkannya sehingga tak menutup kemungkinan akan ada beberapa akun lagi yang dilaporkan.

 

