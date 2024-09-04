Ketika Luqmanrv Jelajahi Sirkuit Mandalika dengan Skuter

JAKARTA - Luqmanrv mengajak subscriber-nya di YouTube untuk menjelajahi Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menariknya, dia tampil dengan pakaian balap lengkap layapnya pembalap profesional.

Orang-orang yang ada di sirkuit pun menyemangati Luqman yang seolah siap untuk memacu kendaraannya. Namun saat dia mendekati motor yang akan digunakannya untuk balapan, ternyata yang muncul sebuah skuter.

Ketika Luqman RV Jelajah Sirkuit Mandalika dengan Skuter. (Foto: Instagram/@luqmanrv)

Luqmanrv kemudian berkeliling Sirkuit Mandalika menggunakan skuter yang jauh dari nuansa balapan. Video tersebut kembali menarik perhatian penonton karena sang content creator selalu mampu menyelipkan humor dalam kontennya.

Video dengan cerita yang tak bisa ditebak selalu menjadi ciri khas konten Luqmanrv yang digemari banyak orang. Kemampuannya menyuguhkan humor dan akhir yang plot twist selalu dinantikan para subscriber-nya.

Karena itu, tonton terus konten-konten menarik Luqmanrv yang tersaji dengan humor dan kreativitas tanpa batas di akun media sosial @luqmanrv.*

