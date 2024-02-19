Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Parodikan Mayor Teddy, Luqmanrv Viral di Media Sosial

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |18:37 WIB
Parodikan Mayor Teddy, Luqmanrv Viral di Media Sosial
Parodikan Mayor Teddy, Luqmanrv viral di YouTube. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Content creator Luqman Hakim alias Luqmanrv alias Baim viral setelah videonya memparodikan Mayor Teddy beredar luas di media sosial. Dia dipuji karena menirukan gestur khas asisten pribadi Prabowo Subianto tersebut. 

Parodi Luqmanrv tersebut langsung menarik perhatian banyak warganet hingga dibagikan ribuan kali. Dia juga mendapat pujian warganet yang merasa terhibur dengan parodinya.

“Eh sumpah lhoo ini mirip banget mukanya sama Mayor Teddy,” ujar seorang warganet mengomentari unggahan Luqmanrv tersebut. Lainnya menambahkan, “Beda tipis sama Mayor Teddy ini mah. Jangan-jangan Baim adik Mayor Teddy.” 

Luqmanrv alias Baim merupakan content creator yang seringkali memerankan karakter anak-anak bernama Baim lewat YouTube Shorts. Video-video lucu miliknya sukses menarik perhatian warganet. 

